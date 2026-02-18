Sie hatten Deutschland verlassen, um sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) anzuschließen, so wie Tausende andere Dschihadisten aus der ganzen Welt, die während der grausamen Herrschaft des IS nach Syrien und in den Irak zogen, um zu kämpfen. Als die Terrororganisation 2019 endgültig zerschlagen wurde, landeten viele der ausländischen IS-Anhänger in kurdischer Gefangenschaft im Nordosten Syriens. Nicht nur mutmaßliche Kämpfer, sondern auch Frauen und Kinder. Die Gefängnisse und riesigen Lager wie „Al-Hol“, in denen zeitweise Zehntausende Menschen lebten, gelten wegen der schlechten Haftbedingungen als Brutstätte einer neuen Islamisten-Generation.
Verlegung von IS-HäftlingenErwartet deutsche Dschihadisten nun die Todesstrafe?
Das US-Militär bringt Tausende in Syrien inhaftierte IS-Anhänger in den Irak, darunter auch etliche Deutsche. Dort soll ihnen der Prozess gemacht werden. Es drohen drastische Urteile.
Von Christoph Cadenbach, Lena Kampf, Amir Mussawy und Jörg Schmitt
Syrien:Der Traum von Rojava ist Geschichte
Syriens Kurden haben ihren Kampf verloren. Der Zentralstaat unter der neuen Regierung setzt sich durch. Szenen aus einem Land, in dem die Menschen nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt.
