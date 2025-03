Von Tomas Avenarius, Berlin

Für den saudischen Kronprinzen ist es eine Win-win-Situation. Nach dem desaströsen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem Ukrainer Wolodimir Selenskij bietet das arabische Königreich nun die diplomatische Bühne für die schwierige amerikanisch-ukrainische Wiederannäherung, bei der die Ukraine am Ende wohl den Willen der USA wird erfüllen müssen. Gut also, dass das Treffen in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda rein geografisch gesehen weit weg ist von den Scherben des von Trump rücksichtslos durchgezogenen Streits im Oval Office über ein Ende des Ukrainekriegs, den großen Rohstoff-Deal und die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes.