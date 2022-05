Der berühmteste Virologe der Republik will nicht mehr im Auftrag von Bundestag und Regierung die Maßnahmen gegen das Virus bewerten. Was sind die Gründe?

Von Christina Berndt

Seit Kurzem ist Christian Drosten auch Doktor der Tiermedizin. Ehrenhalber nur, die Tierärztliche Hochschule Hannover hat ihm einen "Dr. med. vet. h. c." verliehen - wegen seiner Verdienste in der Pandemie. Für Drosten, Arzt und der berühmteste Virologe der Republik, ist es ein bisschen wie ein Heimkommen. Er ist auf einem Bauernhof im Emsland aufgewachsen - einer Gegend, die politisch tiefschwarz, extrem katholisch und sehr ländlich ist. Tiere gibt es dort mehr als Menschen, so hat er sich über die Anerkennung aus der Zunft der Tierärzte sehr gefreut.