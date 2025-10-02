Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Auf den Punkt“Wie könnte der „Drohnenwall“ über Europa aussehen?

Die EU will einen „Drohnenwall“ über dem gesamten Kontinent aufspannen. Aber wie würde das konkret funktionieren? Besuch bei einer estnischen Rüstungsfirma.

Von Viktoria Großmann und Johannes Korsche

Über Polen, über Dänemark, über Schleswig-Holstein: Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Drohnen im europäischen Luftraum gesichtet. Deswegen will die EU jetzt einen „Drohnenwall“ aufbauen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte an, ein „Anti-Drohnen-System“ für den gesamten Kontinent einzurichten. Aber wie funktioniert so etwas in der Praxis? Darüber spricht in dieser Folge SZ-Auslandskorrespondentin Viktoria Großmann. Sie hat in Estland unter anderem ein Unternehmen besucht, das schon sehr konkret an einem System zur Drohnenabwehr arbeitet.

Weitere Nachrichten: Angriff auf Synagoge in Manchester; Gaza-Flotilla um Greta Thunberg von israelischer Armee festgesetzt.

Zum Weiterlesen:

Das Porträt der „Momo“-Hauptdarstellerin lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliche Audiomaterial über DWS News.

