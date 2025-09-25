Zum Hauptinhalt springen

DänemarkDrohnen kundschafteten Militärflugplätze aus

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (v.l.), sein Kollege vom Justizressort, Peter Hummelgaard, Polizeichef Thorkild Fogde und der Befehlshaber der dänischen Streitkräfte, Michael Hyldgaard, vor der Presse in Kopenhagen.
Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (v.l.), sein Kollege vom Justizressort, Peter Hummelgaard, Polizeichef Thorkild Fogde und der Befehlshaber der dänischen Streitkräfte, Michael Hyldgaard, vor der Presse in Kopenhagen. (Foto: Emil Helms/AP)

Der Verteidigungsminister in Kopenhagen spricht von „hybriden Angriffen“ und bleibt ansonsten vage. Wird Dänemark nun Polen und Estland folgen und Artikel 4 des Nato-Vertrags aktivieren?

Von Alex Rühle, Stockholm

Und wieder gab es nächtlichen Drohnenalarm: Nachdem am Montagabend für vier Stunden Kopenhagen-Kastrup, der größte Flughafen Skandinaviens, gesperrt werden musste, kam es am Mittwochabend über vier weiteren dänischen Flughäfen zu Drohnensichtungen: Zunächst erhielt die Polizei von Nordjütland um 21:44 Uhr Meldungen über mehrere Drohnen über dem Flughafen Aalborg. Der gesamte Flugverkehr wurde eingestellt.

