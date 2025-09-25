Der Verteidigungsminister in Kopenhagen spricht von „hybriden Angriffen“ und bleibt ansonsten vage. Wird Dänemark nun Polen und Estland folgen und Artikel 4 des Nato-Vertrags aktivieren?

Von Alex Rühle, Stockholm

Und wieder gab es nächtlichen Drohnenalarm: Nachdem am Montagabend für vier Stunden Kopenhagen-Kastrup, der größte Flughafen Skandinaviens, gesperrt werden musste, kam es am Mittwochabend über vier weiteren dänischen Flughäfen zu Drohnensichtungen: Zunächst erhielt die Polizei von Nordjütland um 21:44 Uhr Meldungen über mehrere Drohnen über dem Flughafen Aalborg. Der gesamte Flugverkehr wurde eingestellt.