Urplötzlich waren sie am Himmel: Drohnen, wie sie in letzter Zeit immer wieder über Liegenschaften der Bundeswehr und kritischen Infrastrukturen in Deutschland gesehen wurden. Wie so oft kamen sie in der Nacht, kreisten durch die Lüfte und verließen die Standorte ebenso schnell, wie sie gekommen waren – ungehindert. Weder Polizei noch Bundeswehr konnten die verdächtigen Flugobjekte vom Himmel holen.

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen große Drohnen über dem Norden der Republik gesichtet. Doch so viele wie Ende voriger Woche wurden bislang offenbar noch nicht gesichtet. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR tauchten die Flugobjekte unter anderem über Cuxhaven, Bremerhaven und Hamburg auf, sowie über dem Fliegerhorst Nordholz, in der Nähe des Marinestützpunktes Wilhelmshaven und über einem Erdgasspeicher im ostfriesischen Jemgum. Das Operative Führungskommando der Bundeswehr teilte mit, dass es über die Überflüge der beiden Standorte informiert worden sei.

Sicherheitsbehörden halten es für möglich, dass die Drohnen von Schiffen in der Nord- oder Ostsee gestartet wurden

Die Herkunft der verdächtigen Flugobjekte mit einer Tragflächenspannweite von drei bis sechs Metern ist bislang unklar. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Drohnen könnten von der Nordsee kommend in den deutschen Luftraum eingedrungen sein. Wie schon in früheren Fällen, etwa als im Spätsommer 2024 ähnliche Überflüge über dem Chemiepark Brunsbüttel festgestellt wurden, halten es die Sicherheitsbehörden für möglich, dass die Drohnen von Schiffen in der Nord- oder Ostsee gestartet wurden. Beweise gibt es aber bislang nicht. In der Luft scheint Deutschland blind zu sein.

SZ Plus Exklusiv Sabotageverdacht : Altöl im Wassertank Auf der Fregatte „Hessen“ haben unbekannte Täter versucht, das Trinkwassersystem zu verunreinigen. Es ist der dritte mögliche Sabotagefall gegen ein deutsches Kriegsschiff in wenigen Wochen. Steckt Russland dahinter? Von Florian Flade, Jörg Schmitt und Sina-Maria Schweikle

Wer die verdächtigen Drohnenflüge über Militär- und Industrieanlagen in den vergangenen Monaten zu verantworten hat, ist unklar. Natürlich besteht der Verdacht, dass Russland dahinterstecken könnte. Doch zu welchem Zweck? Westliche Dienste gehen davon aus, dass die Überflüge Teil der hybriden Kriegsführung sind. „Russland versucht damit die kritische Infrastruktur und Militäranlagen auszuspionieren – aber diese Geisterdrohnen sollen auch die Bevölkerung verunsichern“, sagt ein Russlandexperte. In der Bundeswehr gibt es Stimmen, die davon ausgehen, dass Russland die Drohnen nutzt, um etwa hochpräzise Luftaufnahmen von Militärstützpunkten, Industrieanlagen und Energieversorgungseinrichtungen zu machen. Um Deutschland quasi aus der Luft zu kartografieren, um im Kriegsfall die neuralgischen Stellen gezielt angreifen zu können.

Aber auch die Vorbereitung von Sabotageaktionen mit Drohnen, die mit Sprengstoff ausgestattet sind, wird mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Alexander Sollfrank, General des Operativen Führungskommandos, betont, dass Deutschland ein klares Ziel Russlands für einen Angriff mit entsprechenden hybriden Mitteln sei. „Wer glaubt, dass wir uns völlig schützen können vor irgendwelchen Formen von Desinformation oder vor Drohnen, der täuscht sich“, sagte Sollfrank.

Störsender der Polizei sind gegen die Drohnen offenbar wirkungslos

Erst im Januar berichtete die SZ von sechs Drohnenüberflügen über den Bundeswehrstandort Schwesing. Dort befindet sich das Ausbildungszentrum Flugabwehrraketen für die Flugabwehr und die bodengebundene Luftverteidigung. Hier werden auch ukrainische Soldaten ausgebildet. Versuche, die Drohne mit Störsendern und anderen Vorrichtungen vom Kurs abzubringen oder zur Landung zu zwingen, blieben erfolglos. Sowohl die Polizei als auch die Bundeswehr scheinen bislang machtlos gegen die Drohnenüberflüge zu sein. Zwar haben die Polizeibehörden verschiedene technische Hilfsmittel angeschafft, etwa sogenannte Störsender, um das Steuersignal von Drohnen zu unterbrechen, doch scheinen diese Geräte bislang wirkungslos zu sein.

Die Bundesregierung hatte bereits vor wenigen Wochen angeregt, das Luftsicherheitsgesetz zu ändern, sodass künftig auch die Bundeswehr zur Abwehr von Drohnen eingesetzt werden kann. Das Militär soll Waffengewalt gegen die Flugobjekte anwenden dürfen, wenn eine Sicherheitsgefährdung vorliegt und die örtliche Polizei nicht über geeignete Abwehrtechnik verfügt. Eine entsprechende Gesetzesänderung, erarbeitet vom Innen- und vom Verteidigungsministerium, wurde bereits im Kabinett beschlossen. Der Bundestag muss noch zustimmen.