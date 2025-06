Russische Besatzung, auffälliger Ankerplatz, Militäranlagen in der Nähe: Behörden in den Küstenländern durchsuchen immer konsequenter Schiffe, die sie verdächtigen, als Drohnenbasis zu dienen. Der Erfolg ist allerdings bisher minimal.

Von Ben Heubl, Antonius Kampmann und Mauritius Much, München

Achteinhalb Tage verharrte der norwegische Frachter HAV Dolphin Anfang Mai nahezu bewegungslos in der Kieler Bucht. Das auffällige Verhalten weckte schnell das Interesse deutscher Sicherheitsbehörden. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und NDR wurde das Schiff von Beamten der Bundespolizei und der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein zweimal kontrolliert. Der Verdacht: Von Bord aus könnten Drohnen über sensible Areale der Bundeswehr gesteuert worden sein, solche Flugobjekte waren mutmaßlich in Reichweite der Dolphin gesichtet worden.