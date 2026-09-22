Nach dem missglückten Anschlagsversuch mit fliegenden Bomben auf dem Flughafen Leipzig /Halle rückt ein neuer Drohnenfund in den Fokus der Ermittler. Vor gut einer Woche hatte ein Bauer in der Nähe des Fliegerhorsts Wunstorf in Niedersachsen eine in mehrere Teile zerbrochene Drohne entdeckt. Nun zeigen Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR, dass Beamte Tage später nur wenige Meter von der Fundstelle entfernt auf verdächtiges Material stießen. Sie gehen derzeit davon aus, dass es sich um Sprengstoff handelt, wie es aus Sicherheitskreisen heißt. Die kriminaltechnischen Analysen der Substanz sind demnach aber noch nicht abgeschlossen.

Der Fall beschäftigt inzwischen den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt. Geprüft wird, ob ein Zusammenhang zum Anschlagsversuch von Leipzig besteht, bei dem Angreifer offenbar ukrainische Frachtflugzeuge hatten zerstören wollen. Die Drohne aus Wunstorf soll ähnlich konstruiert sein wie die in Leipzig eingesetzten Fluggeräte. Mindestens ein Bauteil wurde demnach mit einem 3D-Drucker gefertigt. Nach Analyse der Drohne nehmen Ermittler zudem an, dass diese möglicherweise schon seit längerer Zeit, eventuell sogar bereits seit zwei Jahren, in der Nähe des Militärflugplatzes lag.

Wunstorf gilt als zentrale Drehscheibe für die Versorgung der Truppe

Eine Sprecherin des Generalbundesanwalts verwies auf laufende Ermittlungen und wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Der Fund von Wunstorf war am Dienstag auch Thema in der sogenannten „nachrichtendienstlichen Lage“ im Kanzleramt, in der sich wöchentlich die Chefs der Sicherheitsbehörden treffen. Besonders brisant: In Wunstorf ist die A400M-Transportflotte der Bundeswehr stationiert. Der Standort gilt als zentrale Drehscheibe für die weltweite Versorgung der Streitkräfte mit Material und Truppen.

Für den Fall Leipzig macht die Bundesregierung mittlerweile Russland verantwortlich. Im Fokus der Fahnder stehen zwei Tatverdächtige: Oleg L., ein Lette mit russischem Pass, der vor der Tat über Berlin nach Deutschland einflog, mit einem Mietwagen nach Sachsen fuhr und kurz vor der Attacke wieder ausreiste. Beamte gehen davon aus, dass er als Logistiker agierte.

Oleg L. soll nach Recherchen von SZ, NDR und WDR seit Jahren Kontakte zum russischen Militärgeheimdienst GRU unterhalten, insbesondere zu Oberst Denis Smoljaninow, der nach Erkenntnissen westlicher Sicherheitsbehörden mit Sabotage-Aktionen gegen Unterstützerstaaten der Ukraine beauftragt sein soll und daher sanktioniert wurde. Das geht aus Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden und aus Dokumenten hervor, die der Londoner Rechercheplattform Dossier Center zugespielt wurden. Die Plattform wird von Kremlkritiker Michail Chodorkowskij finanziert, sie hat die Informationen mit SZ, WDR und NDR geteilt.

Zweiter Verdächtiger von Leipzig ist der belarussisch-russische Doppelstaatler Andrej K., der in den vergangenen Jahren im Baltikum und in Finnland wegen kleinerer Delikte auffiel. Er soll mit einem italienischen Touristenvisum nach Deutschland eingereist sein. Seine DNA wurde am Tatort in Leipzig gefunden. Denis Smoljaninow und Oleg L. waren in der vergangenen Woche für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das russische Verteidigungsministerium hatte eine Anfrage zu den Vorwürfen gegen Smoljaninow und L. unbeantwortet gelassen. Eine Beteiligung an dem Anschlagsversuch in Leipzig bestritt Moskau zuletzt.