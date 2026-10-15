Das westliche Schwarze Meer wird zum Kriegsschauplatz, Drohnen treffen und versenken Handelsschiffe, Menschen kommen ums Leben. Vieles deutet auf Russland als Aggressor hin, Sofia ruft die Nato zu Hilfe.

Es ist dunkel und die Videoaufnahmen sind wackelig, Wellengang in der Nacht auf dem Schwarzen Meer. Das bulgarische Innenministerium hat die Bilder veröffentlicht: das große Einschussloch im blauen Rumpf des Schiffes, das verwüstete Innere, umgekippte Stühle, zerborstene Scheiben, eine stark verbogene Leiter, Dokumente und Hefte, die auf dem Boden liegen. Der Frachter Chelsea 3 ist 136 Meter lang, fährt unter der Flagge des EU-Staates Malta und gehört einem Ukrainer.