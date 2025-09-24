Eine internationale Hilfsflottille für den Gazastreifen mit der Aktivistin Greta Thunberg an Bord ist in der Nacht zum Mittwoch nach eigenen Angaben in internationalen Gewässern vor Griechenland mit Drohnen angegriffen worden. Italien schickte daraufhin ein Marineschiff zur Unterstützung. Die Schiffe seien in internationalen Gewässern 30 Seemeilen vor der griechischen Insel Gavdos von zwölf Drohnen attackiert worden, sagte Marikaiti Stasinou, eine Sprecherin der Flottille. Alle Passagiere seien in Sicherheit, nachdem die Drohnen über den Schiffen explodiert seien. An Bord der rund 50 zivilen Boote der Global Sumud Flotilla befinden sich zahlreiche Anwälte und Aktivisten. Die Flottille versucht, die Seeblockade des Gazastreifens durch Israel zu durchbrechen. Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto verurteilte den Vorfall auf das Schärfste. Die Täter seien „derzeit nicht identifiziert“. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs zu dem Angriff lag zunächst nicht vor. Israel hat die Flottille wiederholt kritisiert und den Aktivisten eine Unterstützung der Hamas vorgeworfen. Das Außenministerium warnte am Mittwoch, Israel werde „die notwendigen Maßnahmen ergreifen“, um die Flottille zu stoppen. Das Angebot bleibe bestehen, die Hilfe in einem israelischen Hafen abzuladen.