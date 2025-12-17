Flughäfen, Militäranlagen, Kraftwerke: Fast jeden Tag gehen inzwischen im Bundeskriminalamt Hinweise auf verdächtige Drohnenüberflüge ein. Rund 1000, so die Schätzung von Experten, werden es Ende des Jahres bundesweit sein. Technisch bekommen Sicherheitsbehörden das Problem bislang kaum in den Griff. Am Mittwoch legte der Bundesinnenminister nun mit einem Schraubenzieher Hand an, um in der Hauptstadt zu demonstrieren: Es tut sich etwas.
Deutliche DrohnenwarnungUnheimliche Gefahr aus der Luft
In Berlin startet das Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern. Innenminister Dobrindt verspricht mehr Schutz vor Störmanövern, doch ein internes Länderpapier offenbart: Die Sorgen um die Sicherheit sind gewaltig.
Von Markus Balser, Berlin
Hybride Angriffe:Bundespolizei startet Spezialeinheit zur Drohnenabwehr
Innenminister Dobrindt stellt eine Staffel zum Schutz von Flughäfen, Bahn und Regierungsgebäuden in Dienst. Doch das Wirrwarr behördlicher Zuständigkeiten erschwert den Kampf gegen hybride Gefahren.
