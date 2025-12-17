Flughäfen, Militäranlagen, Kraftwerke: Fast jeden Tag gehen inzwischen im Bundeskriminalamt Hinweise auf verdächtige Drohnenüberflüge ein. Rund 1000, so die Schätzung von Experten, werden es Ende des Jahres bundesweit sein. Technisch bekommen Sicherheitsbehörden das Problem bislang kaum in den Griff. Am Mittwoch legte der Bundesinnenminister nun mit einem Schraubenzieher Hand an, um in der Hauptstadt zu demonstrieren: Es tut sich etwas.