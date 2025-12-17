Zum Hauptinhalt springen

Deutliche DrohnenwarnungUnheimliche Gefahr aus der Luft

Lesezeit: 2 Min.

„Wir sind Ziel einer hybriden Kriegsführung“: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bei der Einweihung des Drohnenabwehrzentrums in Berlin.
„Wir sind Ziel einer hybriden Kriegsführung“: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bei der Einweihung des Drohnenabwehrzentrums in Berlin. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

In Berlin startet das Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern. Innenminister Dobrindt verspricht mehr Schutz vor Störmanövern, doch ein internes Länderpapier offenbart: Die Sorgen um die Sicherheit sind gewaltig.

Von Markus Balser, Berlin

Flughäfen, Militäranlagen, Kraftwerke: Fast jeden Tag gehen inzwischen im Bundeskriminalamt Hinweise auf verdächtige Drohnenüberflüge ein. Rund 1000, so die Schätzung von Experten, werden es Ende des Jahres bundesweit sein. Technisch bekommen Sicherheitsbehörden das Problem bislang kaum in den Griff. Am Mittwoch legte der Bundesinnenminister nun mit einem Schraubenzieher Hand an, um in der Hauptstadt zu demonstrieren: Es tut sich etwas.

