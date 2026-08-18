Der Vorfall am Leipziger Flughafen ist allen hier in lebhafter Erinnerung: Innenminister Alexander Dobrindt eröffnet in Cochstedt ein Zentrum für Drohnenforschung. Denn Deutschland muss sich wappnen.

Dass auf dieser Asphaltpiste in Sachsen-Anhalt Ryanair- oder Germania-Maschinen landeten, ist schon viele Jahre her. Ein weißer Tower, eine Start- und Landebahn, ein paar kleinere Nebengebäude zwischen weiten Feldern: Auf den ersten Blick sieht der Flughafen Magdeburg Cochstedt aus wie so mancher andere verwaiste Provinzflughafen.