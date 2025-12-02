Wie Deutschland künftig die neue Gefahr aus der Luft bekämpft? Das will die Bundespolizei an diesem Dienstag medienwirksam auf dem Gelände ihrer Fliegerstaffel in Ahrensfelde am Rand der Bundeshauptstadt vorführen. Dafür wird Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) extra per Hubschrauber aus Berlin eingeflogen. „Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei“ prangt auf den Uniformen der neuen Sondereinheit, die der Minister hier offiziell in Dienst stellt. Rund 50 maskierte Bundespolizistinnen und Bundespolizisten haben das Logo mit Schwert und Schild schon auf der Schulter. Eines soll offenbar unmissverständlich klar werden: Deutschland ist nicht so machtlos gegen Drohnenangriffe, wie es zuletzt immer wieder den Anschein hatte.