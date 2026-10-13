Ihrem Ärger machen die Betroffen im Internet Luft, wie meistens in Russland. Kleine Instagram-Videos zeigen, wen die ukrainischen Drohnen mit ihren Angriffen auf drei russische Rechenzentren alles getroffen haben: Taxifahrer, Anwaltskanzleien, Hotelbetreiber. Der Chef eines kleinen Buchverlags, grüner Pulli, orangefarbene Brille, klagt im Video darüber, dass man seine Bücher jetzt nicht mehr online bestellen könne. Die Bezahlfunktion sei ausgefallen.
Ukrainische AngriffeDrohnen legen das Alltagsleben in Russland lahm
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Bei ukrainischen Angriffen wurden drei Rechenzentren des russischen Internetriesen Yandex beschädigt. Die Folgen treffen viele – ob sie Taxi fahren, Pizza bestellen oder Urlaubsfotos hochladen wollen.
Von Silke Bigalke, Berlin
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