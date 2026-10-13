Bei ukrainischen Angriffen wurden drei Rechenzentren des russischen Internetriesen Yandex beschädigt. Die Folgen treffen viele – ob sie Taxi fahren, Pizza bestellen oder Urlaubsfotos hochladen wollen.

Ihrem Ärger machen die Betroffen im Internet Luft, wie meistens in Russland. Kleine Instagram-Videos zeigen, wen die ukrainischen Drohnen mit ihren Angriffen auf drei russische Rechenzentren alles getroffen haben: Taxifahrer, Anwaltskanzleien, Hotelbetreiber. Der Chef eines kleinen Buchverlags, grüner Pulli, orangefarbene Brille, klagt im Video darüber, dass man seine Bücher jetzt nicht mehr online bestellen könne. Die Bezahlfunktion sei ausgefallen.