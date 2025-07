Regelmäßig tauchen unbekannte Drohnen über kritischer Infrastruktur und Militäreinrichtungen auf. Feststellung und Abwehr der Flugobjekte waren bislang kaum möglich. Nun haben die Behörden nach Informationen von WDR, NDR und SZ reagiert.

Von Markus Balser, Manuel Bewarder, Florian Flade, Sina-Maria Schweikle, Berlin

Wie große diese Gefahr ist? Das Bundeskriminalamt hat am Dienstagnachmittag den Bundesinnenminister auf das gut gesicherte BKA-Gelände im Osten Berlins geladen. Eine Spezialeinheit soll Alexander Dobrindt zeigen, was droht und wie die Behörden den Kampf gegen die Gefahr aus der Luft aufnehmen. „Drohnen sind das wohl größte Sicherheitsproblem bei Veranstaltungen oder militärischen Einrichtungen“, sagt BKA-Vizepräsident Sven Kurenbach und drückt dem Innenminister ein handelsübliches Gerät in die Hand.