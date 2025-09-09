Spezialkräfte durchsuchen einen Frachter im Nord-Ostsee-Kanal. Der Verdacht: Die „Scanlark“ diente als Basis für russische Spione, die wichtige Objekte mit Flugdrohnen ausspähen sollten.

Von Markus Balser, Berlin

Der Innenminister sollte schon kurz nach seinem Dienstantritt erfahren, was Deutschlands Sicherheitsbehörden für ein ernstes Problem halten. Das Bundeskriminalamt hatte Alexander Dobrindt im Juli auf ein gut gesichertes BKA-Gelände im Osten Berlins geladen. Eine Spezialeinheit zeigte dem CSU-Politiker, worin die Bedrohung aus der Luft genau besteht und wie die Behörden den Kampf dagegen aufnehmen. „Drohnen sind das wohl größte Sicherheitsproblem bei Veranstaltungen oder militärischen Einrichtungen“, sagt BKA-Vizepräsident Sven Kurenbach.