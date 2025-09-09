Der Innenminister sollte schon kurz nach seinem Dienstantritt erfahren, was Deutschlands Sicherheitsbehörden für ein ernstes Problem halten. Das Bundeskriminalamt hatte Alexander Dobrindt im Juli auf ein gut gesichertes BKA-Gelände im Osten Berlins geladen. Eine Spezialeinheit zeigte dem CSU-Politiker, worin die Bedrohung aus der Luft genau besteht und wie die Behörden den Kampf dagegen aufnehmen. „Drohnen sind das wohl größte Sicherheitsproblem bei Veranstaltungen oder militärischen Einrichtungen“, sagt BKA-Vizepräsident Sven Kurenbach.
SpionageDrohnen-Razzia auf einem Schiff: Die Spur führt nach Russland
- Spezialkräfte durchsuchten am Sonntag den Frachter Scanlark auf dem Nord-Ostsee-Kanal wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken.
- Die russische Besatzung soll von Bord aus Drohnen gesteuert und illegale Aufnahmen über Marineschiffe und sensible Anlagen gemacht haben.
- Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Zahl verdächtiger Drohnenflüge über militärischen und kritischen Infrastrukturen deutlich gestiegen.
Spezialkräfte durchsuchen einen Frachter im Nord-Ostsee-Kanal. Der Verdacht: Die „Scanlark“ diente als Basis für russische Spione, die wichtige Objekte mit Flugdrohnen ausspähen sollten.
Von Markus Balser, Berlin
Verteidigungspolitik:Deutsche Sicherheitsbehörden rüsten bei der Drohnenabwehr auf
Regelmäßig tauchen unbekannte Flugobjekte über kritischer Infrastruktur und Militäreinrichtungen auf. Sie systematisch aufzuspüren und abzuwehren, war bislang kaum möglich. Nun haben die Behörden reagiert.
