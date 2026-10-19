Rot-weiße Verbotsschilder in Bahnhöfen, an Flughäfen, in Wohnanlagen und Parks erinnern die Menschen daran: In Chinas Hauptstadt sind Drohnen unerwünscht. Man darf sie nicht verkaufen, vermieten, transportieren, schon gar nicht fliegen lassen – all das ist innerhalb der Stadtgrenzen bereits seit Mai verboten. Und die Regeln werden vom 15. November an noch schärfer. Dann ist sogar der bloße Besitz untersagt. Während die Lagerung von Drohnen und Einzelteilen außerhalb des Stadtzentrums nach Prüfung durch die Sicherheitsbehörden im Moment noch zulässig ist, muss dann jede Drohne aus der Stadt verschwinden.

Die Regelverschärfung ist Pekings Antwort auf ein spektakuläres Versagen der chinesischen Sicherheitsbehörden: Im Juni war bei strahlend blauem Himmel ein Leichtsportflugzeug in das höchste Gebäude der Stadt, den CITIC-Tower, geflogen, 13 Menschen wurden verletzt, der Pilot kam ums Leben. Die Behörden verhängten zunächst eine Nachrichtensperre, in den sozialen Medien wurden Videos und Fotos des Vorfalls gelöscht. Später beschrieben die Behörden den Täter als 66-jährigen Mann mit psychischen Problemen, der „aus persönlichen Gründen“ die öffentliche Sicherheit gefährdet habe.

Wer seine Drohne verschrotten lässt, erhält umgerechnet 27 Euro

Bis zu diesem Tag galt der Himmel über Peking als einer der weltweit am strengsten überwachten Lufträume. Dennoch startet die Maschine unbehelligt von einem kleinen Flughafen im äußersten Osten der Stadt und kreiste in einem großen Bogen über Peking, bevor sie auf den Turm zusteuerte. Das Hochhaus steht mitten im Finanzzentrum der Stadt, zwischen zahlreichen Wohnhäusern. Von dort sind es nur wenige Kilometer bis zum abgeschotteten Machtzentrum der Partei, dem Zhongnanhai.

Wenn schon ein bemanntes Flugzeug durch das Sicherheitsnetz schlüpfen kann, wie groß ist dann erst die Gefahr durch Drohnen? In dieser Frage scheint Peking kein Risiko mehr eingehen zu wollen. Schon vor dem Vorfall am CITIC-Tower dürften die Behörden unter anderem die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau und andere russische Städte mit Sorge verfolgt haben. Bereits in ihrer Begründung für das Verbot vom Mai hatten sie auf „größere Herausforderungen bei der Sicherheit des niedrigen Luftraums“ verwiesen.

Und nun also das komplette Drohnenverbot. Pekings Stadtbewohner sind aufgefordert, ihre Fluggeräte an bestimmten Sammelpunkten abzugeben. Erstattet werden 30 Prozent des Rücknahmepreises, bis zu 400 Euro pro Gerät. Wer seine Drohne verschrotten lässt, erhält umgerechnet 27 Euro. Die Geräte dürfen zudem kostenlos aus der Stadt in andere Landesteile verschickt werden, beispielsweise an Läden, die gebrauchte Drohnen ankaufen. Bei einem Verstoß gegen das Besitzverbot drohen Unternehmen Strafen von bis zu 6650 Euro, Privatleute kommen etwas günstiger weg. Bereits seit Mai suchen Sicherheitskräfte an Pekinger Bahnhöfen und Flughäfen sowie an Bahnhöfen mit Verbindungen in die Hauptstadt im Gepäck von Reisenden nach Drohnen.

In einer Gesellschaft, die nach Drohnen geradezu verrückt ist, wirken die neuen Vorschriften wie ein radikaler Kurswechsel. Lange Zeit hatte es in vielen Innenstädten und rund um Sehenswürdigkeiten über den Köpfen der Besucher wie selbstverständlich gesurrt und gepiept. Von Kleinstgeräten, die kaum mehr als einen Kaffee kosten, bis zu professionellen Drohnen von Filmteams schwirrten alle möglichen Arten von Drohnen durch die Luft. Doch schon in den vergangenen Jahren wurde dieser Freiraum schrittweise eingeschränkt.

Die Pekinger Filmfirma verlegt sich jetzt auf Luftaufnahmen per Hubschrauber

Längst müssen Drohnen unter Klarnamen registriert werden, ausländische Medienunternehmen ihre Bestände schriftlich melden. In vielen Teilen Chinas, etwa rund um Flughäfen, Kasernen oder bei Großveranstaltungen, gelten Flugverbote. Sogenanntes Geofencing sorgt dafür, dass manche Drohnen dort gar nicht erst abheben können, weil ihre Software den Start blockiert. Steigt eine Drohne in China höher als 120 Meter, kann unter Umständen sogar die Polizei verständigt werden.

Gleichzeitig hat sich die Drohnenwirtschaft zu einem wichtigen Wachstumsmotor entwickelt. Laut offiziellen Angaben erreichte das Marktvolumen 2025 rund 200 Milliarden Euro. In den kommenden zehn Jahren soll es sich mehr als verdoppeln. In vielen Testregionen werden Drohnen für Lieferungen, Feuerwehreinsätze und die Versorgung ländlicher Gebiete erprobt.

Drohnen als Wirtschaftsfaktor, Drohnen als Sicherheitsrisiko – wahrscheinlich ist, dass die chinesische Regierung beiden Aspekten noch mehr Rechnung zollt. Da, wo es unproblematisch ist, dürfte es die Drohnen aktiv fördern, ihren Gebrauch in politisch sensiblen Bereichen aber weiter regulieren.

In der Hauptstadt gibt es neben Verständnis auch viel Ärger über die Politik. Das Vorgehen ähnele eher dem Umgang mit Drogen und Waffen, klagt ein Pekinger. Und ein bekannter Filmemacher und Blogger erklärt online, dass einer seiner Mitarbeiter jetzt lernt, wie man den Hubschrauber fliegt, den die Firma für Luftaufnahmen kaufen will. Ein Helikopterflug sei schnell angemeldet. Ein Drohnenflug dagegen? Viel zu kompliziert.