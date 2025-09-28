Zum Hauptinhalt springen

LuftraumDrohnen über norwegischem Militärflughafen gesichtet

Ein Passagierflugzeug der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Air startet am Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt (BER).
Nach den Drohnensichtungen in Dänemark mussten nun auch im Nachbarland Norwegen Flüge sicherheitshalber umgeleitet werden.

Wegen mutmaßlicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden. Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden, die Drohnen inzwischen aber nicht mehr zu sehen.

Der Flughafen Bardufoss ist ein norwegischer Militärflughafen, der auch zivil genutzt wird. Die norwegischen Luftstreitkräfte nutzen ihn als Stützpunkt für ihre Hubschrauberstaffeln.

Bereits zuvor waren am Sonntag Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Woher die Drohnen stammen, ist bisher noch unklar. Als Reaktion sollen einige Flughäfen ihre Sperrzone für Drohnen erweitert haben, wie der Sender NRK berichtet.

Seit Tagen herrscht bereits im Nachbarland Dänemark Drohnenalarm, nachdem mehrere Drohnen an Flughäfen gesichtet worden waren. Der gesamte dänische Luftraum wird daher bis zum kommenden Freitag für zivile Drohnenflüge gesperrt. Hintergrund ist der EU-Gipfel, der in dieser Woche in Kopenhagen stattfindet, wie das Transportministerium mitteilte. Ab Montag seien in Dänemark alle zivilen Drohnenflüge verboten.

