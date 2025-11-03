Ein UN-Bericht legt offen, wie systematisch Russland ein „Klima des Terrors“ in der Ukraine schafft. Mit Drohnen machen die Soldaten Jagd auf Krankentransporte und Feuerwehrleute – und begehen weitere schwere Kriegsverbrechen.

Die Woche begann in der Region Donezk so kriegerisch wie in vielen anderen Gegenden der Ukraine. Nicht nur ging der Kampf um den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk weiter. Abseits der Schlagzeilen attackierten die Russen am Morgen des 3. November mit Fliegerbomben, Artilleriegranaten und vor allem auch mit Bomben tragenden Drohnen an etlichen Orten Zivilisten.