Die Woche begann in der Region Donezk so kriegerisch wie in vielen anderen Gegenden der Ukraine. Nicht nur ging der Kampf um den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk weiter. Abseits der Schlagzeilen attackierten die Russen am Morgen des 3. November mit Fliegerbomben, Artilleriegranaten und vor allem auch mit Bomben tragenden Drohnen an etlichen Orten Zivilisten.
UkraineHäufigste Todesursache: Drohne
Lesezeit: 3 Min.
Ein UN-Bericht legt offen, wie systematisch Russland ein „Klima des Terrors“ in der Ukraine schafft. Mit Drohnen machen die Soldaten Jagd auf Krankentransporte und Feuerwehrleute – und begehen weitere schwere Kriegsverbrechen.
Von Florian Hassel, Belgrad
Ukraine:Eine Flucht ins Kriegsgebiet
Der Bruder von Ksenia Koldin ist eines von tausenden ukrainischen Kindern, die nach Russland verschleppt wurden. Doch Ksenia hat für ihn einen Weg zurück in die Heimat gefunden. Jetzt erzählt sie ihre Geschichte.
Lesen Sie mehr zum Thema