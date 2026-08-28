Russland hat in der Ukraine offensichtlich eine Drohne benutzt, die sich ihr Ziel selbständig suchte. Drei Zivilisten starben. Die UN versuchen seit Jahren, Regeln für solche autonomen Waffensysteme zu schaffen.

Die russische Drohne sollte wohl eine Tankstelle in der südukrainischen Stadt Saporischschja treffen. Stattdessen knallte sie gegen eine Mauer in der Nähe und explodierte. Drei Menschen wurden am 6. Juli durch die Splitter getötet, eine 19-jährige Studentin und zwei Männer, 41 und 48 Jahre alt. Ukrainische Experten, die die Trümmer untersuchten, schilderten einem Reporter der New York Times (NYT), was sie herausfanden: Es war eine besondere Drohne, eine, die nicht auf ein einprogrammiertes Ziel zusteuerte, sondern sich ihr Ziel mittels künstlicher Intelligenz (KI) selbst suchte, nach Maßgabe ihrer Trainingsdaten. Eine autonome Waffe also.