Noch ist unklar, wer hinter dem Drohnen-Alarm an den Flughäfen von Kopenhagen und Oslo steckt. Der dänische Geheimdienst sieht allerdings einen möglichen Zusammenhang mit den jüngsten Luftraumverletzungen in Estland und Polen durch russische Kampfjets und Drohnen.

Von Alex Rühle, Stockholm

Am Montagabend mussten wegen Drohnenalarms der Flughafen Oslo und der Kopenhagener Flughafen Kastrup geschlossen werden. Der Kopenhagener Polizei zufolge flogen gegen 20.30 Uhr „mehrere große Drohnen“ in Formation über den Flughafen der dänischen Hauptstadt. Später war von „zwei bis drei“ Drohnen die Rede. Diese seien aus unterschiedlichen Richtungen gekommen und hätten es geschafft, wieder in der Dunkelheit zu verschwinden. Der Flughafen wurde für den Flugverkehr erst wieder um 1.20 Uhr geöffnet. 100 Flüge wurden gestrichen, 31 anfliegende Flugzeuge mussten auf andere Flughäfen umgelenkt werden. Die Ausfälle betrafen rund 20 000 Reisende.