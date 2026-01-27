Zum Hauptinhalt springen

BundeswehrEin Drohnen-Deal mit Risiko

Lesezeit: 3 Min.

Soldaten mit einer Drohne vom Typ „Loitering Munition System“ der Firma Stark Defence.
Soldaten mit einer Drohne vom Typ „Loitering Munition System“ der Firma Stark Defence. (Foto: Friso Gentsch/DPA)

Die Truppe schafft für 600 Millionen Euro Kampfdrohnen an. Dabei kommt wohl auch ein Start-up zum Zug, an dem der Tech-Investor und Trump-Unterstützer Peter Thiel beteiligt ist. Das dürfte Diskussionen geben.

Von Thomas Fromm und Georg Ismar, Berlin/München

Es ist ein Auftrag, wie es ihn so noch nie gab in der Geschichte der Bundeswehr. Erstmals werden Tausende Kamikazedrohnen angeschafft, die sich aus großer Höhe auf ihr Ziel stürzen können. Sie sollen der Abschreckung dienen, die Bundeswehrbrigade in Litauen, an der Nato-Ostflanke, soll damit ausgestattet werden. Nun ist klar, wer dabei zum Zuge kommt und wer nicht. Das Ergebnis ist überraschend – und politisch heikel.

