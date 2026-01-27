Es ist ein Auftrag, wie es ihn so noch nie gab in der Geschichte der Bundeswehr. Erstmals werden Tausende Kamikazedrohnen angeschafft, die sich aus großer Höhe auf ihr Ziel stürzen können. Sie sollen der Abschreckung dienen, die Bundeswehrbrigade in Litauen, an der Nato-Ostflanke, soll damit ausgestattet werden. Nun ist klar, wer dabei zum Zuge kommt und wer nicht. Das Ergebnis ist überraschend – und politisch heikel.