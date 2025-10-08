Zum Hauptinhalt springen

GesetzesreformBundespolizei darf Drohnen künftig abschießen

Lesezeit: 3 Min.

Auch eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes ist zur Drohnenabwehr nötig, wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte. (Foto: Michael Kappeler/DPA)

Das Kabinett beschließt, eine Spezialeinheit der Bundespolizei aufzubauen, um unbemannte Fluggeräte abzuwehren. Bislang aber fehlt oft die nötige Technik. Auch die Bundeswehr rüstet auf.

Von Markus Balser und Georg Ismar, Berlin

Nach massiven Störungen des deutschen Luftraums durch Drohnen hat die Bundesregierung erste Gegenmaßnahmen beschlossen. Die Bundespolizei soll einer Gesetzesreform zufolge deutlich mehr Befugnisse bekommen und eine Sondereinheit zur Drohnenabwehr aufbauen. Sie soll im Zuständigkeitsbereich von Spezialkräften der Bundespolizei wie der GSG 9 angesiedelt werden. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch dafür eine Änderung des Bundespolizeigesetzes beschlossen.

