Nach massiven Störungen des deutschen Luftraums durch Drohnen hat die Bundesregierung erste Gegenmaßnahmen beschlossen. Die Bundespolizei soll einer Gesetzesreform zufolge deutlich mehr Befugnisse bekommen und eine Sondereinheit zur Drohnenabwehr aufbauen. Sie soll im Zuständigkeitsbereich von Spezialkräften der Bundespolizei wie der GSG 9 angesiedelt werden. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch dafür eine Änderung des Bundespolizeigesetzes beschlossen.
GesetzesreformBundespolizei darf Drohnen künftig abschießen
Lesezeit: 3 Min.
Das Kabinett beschließt, eine Spezialeinheit der Bundespolizei aufzubauen, um unbemannte Fluggeräte abzuwehren. Bislang aber fehlt oft die nötige Technik. Auch die Bundeswehr rüstet auf.
Von Markus Balser und Georg Ismar, Berlin
Meinung
Verteidigung:Ja, Putin führt einen hybriden Krieg gegen den Westen. Entscheidend aber ist, was er danach vorhat
Lesen Sie mehr zum Thema