Man hätte es kommen sehen können. Spätestens als die Playmobil-Nationalmannschaft ins Wohnzimmer eingezogen ist, näherte sie sich unaufhaltsam: die Fußball-Weltmeisterschaft. Dennoch ist es fast überraschend, dass es heute wirklich losgeht. Um 21 Uhr spielen Mexiko und Südafrika gegeneinander . Die SZ berichtet auf allen Kanälen, natürlich auch im WM-Ticker. Dort können Sie sich heute früh schon einmal aufwärmen .

Außerdem lohnt es sich, zu lesen, was mein Kollege Claudio Catuogno zu Gianni Infantino zu sagen hat. Letzterer hatte nämlich diese Fußball-WM „das größte Ereignis“ genannt, „das die Menschheit jemals sehen wird“. Catuogno stimmt ihm (mit einem Hauch von Sarkasmus) in einer Kolumne zu: „So etwas Großes wie diese Mega-Maga-Gaga-WM gab es im ganzen Universum noch nie. Abgesehen vielleicht vom Urknall, der Entdeckung Amerikas und natürlich der Einführung des Privatfernsehens“.

War sonst noch etwas? Ja, der Bundeskanzler. Er hat seine Sondierungen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zum Sommer der Reformen passgenau auf den gestrigen Abend vor dem WM-Start gelegt. Hat er den erhofften „Korridor des Konsenses“ gefunden? Die Auswirkungen des Treffens können Sie in unserem Liveblog verfolgen.

Zuvor war Friedrich Merz noch auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse und musste sich Fragen stellen lassen zum Scheitern des europäischen Kampfjet-Projekts FCAS. Immerhin kann man es auch so sehen wie Gundbert Scherf, Chef des Drohnen-Herstellers Helsing. Im Interview mit der SZ sagt er: „In dem Scheitern liegt eine große Chance“. Diesen Satz kann man sich auch noch für spätere Tage der Weltmeisterschaft aufbewahren.

Was heute wichtig ist

USA und Iran attackieren sich während der Nacht. Iran hat in der Nacht laut eigenen Angaben mehrere US-Luftwaffenstützpunkte angegriffen. Die USA attackierten Ziele in Iran und haben die Angriffswelle am Morgen für beendet erklärt. Iran verkündete, die Straße von Hormus sei komplett gesperrt – die USA dementieren. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, es gehe nicht darum, den Krieg neu zu beginnen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Bundesregierung trifft Sozialpartner: Weitere Gespräche vereinbart. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben weitere Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Reformen vereinbart. Alle Seiten hätten anerkannt, „dass die Sozialsysteme reformiert und die Bürokratielast verringert werden müssen“, teilte Regierungssprecher Kornelius mit. Die Bundesregierung plant große Reformen bis zum Sommer. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Eklat im Bundestag: Wie das Planspiel „Jugend im Parlament“ eskaliert ist. Ein Planspiel im Bundestag wird überschattet von rassistischen Vorfällen und Gewaltvorwürfen. Die AfD sieht sich als Opfer, aber wer hat hier eigentlich wen geschlagen? Recherchen der SZ zeigen, dass die Opfererzählung der AfD nicht stimmt. Die Polizei ermittelt. Zum Artikel

Ungewöhnlich viele Geflüchtete kehren laut UN-Bericht zurück. Fast 15 Millionen Flüchtlinge traten 2025 die Rückreise in ihre Heimat an, eine sehr hohe Zahl im Vergleich mit früheren Jahren. Viele Betroffene haben es jedoch im Heimatland sehr schwer. „Die meisten dieser Rückreisen erfolgten unter ungünstigen Bedingungen und in Gebiete, in denen es weiterhin unsicher ist“, heißt es in dem Bericht. Zum Artikel

Klimabericht: Forscher befürchten „massive Temperaturveränderung“. Ein Zwischen-Klimareport konstatiert eine Beschleunigung diverser Erwärmungsindikatoren. Vor allem einer davon könnte darauf hindeuten, dass eine weitere Eskalation bevorsteht. Die Forscher fordern mehr Anpassungen an den Klimawandel. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Dirk Schrödter: „Auch SAP muss offene Schnittstellen schaffen“. Schleswig-Holstein geht einen viel beachteten Sonderweg: Als erstes Bundesland löst es zentrale IT-Komponenten von Microsoft ab. Doch wie weit ist die Umstellung konkret vorangeschritten – und welche Hürden bleiben? Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei und Digitalminister, spricht im Interview über Linux-Rollouts, offene Schnittstellen, politische Fehlerkultur und die Frage, ob Karsten Wildberger der Mut für ähnliche Schritte fehlt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Kiel Report: Jetzt ist Europas Sanktionspolitik entscheidend. Russlands Wirtschaft gerät laut neustem Bericht des Kiel Institut für Weltwirtschaft spürbar unter Druck. Für den Westen öffnet sich ein Zeitfenster. Doch ob Russlands Schwäche tatsächlich den Krieg gegen die Ukraine verteuert, hängt auch von Europa ab: Es gilt, entschlossen zu handeln. Zum Briefing