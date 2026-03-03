Im Keller des Auswärtigen Amtes sitzt das sogenannte Krisenreaktionszentrum. Hier werden die Krisen der Welt sortiert. Seit Samstag befasst sich ein Krisenstab mit dem Krieg im Nahen Osten, gestern hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) die Sitzung geleitet. Wenn der Minister die Leitung übernimmt, ist das ein Hinweis auf den Ernst der Lage.

Und die Lage ist ernst: Gestern Abend hat US-Präsident Donald Trump eine Verschärfung des Kriegs angekündigt. „Die große Welle kommt bald“, sagte er dem Fernsehsender CNN. Heute empfängt er Kanzler Friedrich Merz. In Iran ist Ali Laridschani zum mächtigsten Mann des Regimes aufgestiegen, als pragmatischen Hardliner beschreibt ihn unser Korrespondent Raphael Geiger. Es war Laridschani, der im Januar die Proteste niederschießen ließ.

Der neue Krieg hat, wie könnte es anders sein, Auswirkungen auf Deutschland. Für die rund 30 000 gestrandeten Urlauber gibt es keinen konkreten Evakuierungsplan. Wadephul riet den Deutschen, „auf dem Landweg ein Nachbarland zu erreichen, wo noch geflogen wird“.

Die Bundesregierung hält die Zahl der Reisenden für zu groß, um sie „in Kürze mit Mitteln der Bundeswehr auszufliegen“, berichten meine Kollegen Markus Balser und Henrike Roßbach. Immerhin für vulnerable Gruppen wie Kinder, Kranke und Schwangere will die Bundesregierung nun zivile Flugzeuge chartern und in die Region entsenden. Laut Wadephul werden auch Krisenunterstützungsteams vor Ort sein, um deutsche Staatsbürger dabei zu unterstützen, zum Beispiel Landgrenzen zu überqueren.

An der Zapfsäule konnte jeder, der noch nicht auf ein E-Auto umgestiegen ist, den Krieg sofort sehen: Ein Liter Super E10 kostete am Sonntag laut Tagesdurchschnitt rund 1,80 Euro, etwa 1,6 Cent mehr als am Freitag. Gunnar Herrmann und Nakissa Salavati haben die wirtschaftlichen Folgen hier zusammengefasst.

Krieg im Nahen Osten

Drohende Energiekrise: Öl-Transporter stauen sich. Die Straße von Hormus ist eines der Nadelöhre des internationalen Schiffsgüterverkehrs. Etwa ein Fünftel des weltweit auf dem Seeweg gehandelten Öls wird über die Meerenge transportiert. Iran hat angekündigt, jedes Schiff zu attackieren, das versuche, die Meerenge zu passieren, mehrere Schiffe meldeten Angriffe. Nun stauen sich die Tanker. Zum Artikel

Nahost: Israel greift iranischen Staatsrundfunk an. In der Nacht wurde unter anderem die US-Botschaft in Riad angegriffen, laut dem saudi-arabischen Verteidigungsministerium sei ein „begrenztes Feuer“ ausgebrochen. Israel hat den iranischen Staatsrundfunk attackiert, das bestätigen beide Seiten. Katar warnt vor einer Energiekrise. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Was heute wichtig ist

Grüne: Parteispitze will Posten eines Generalsekretärs einführen. Die Grünen haben 180 000 Mitglieder, sie sind gewachsen. Die Parteispitze strebt nun Satzungsänderungen an. Sie will den Posten eines Generalsekretärs einführen, künftig soll nicht mehr jeder als Parteivorsitzender kandidieren dürfen. Für Mitglieder wichtig: Die Hürden für Änderungsanträge auf Parteitagen sollen höhergelegt werden. Zum Artikel

Drohnen und künstliche Intelligenz: Wer schreibt die Regeln für KI im Krieg? Über die Frage, wer ethische Standards für teils autonome Waffen mit KI setzt, ist ein Streit ausgebrochen. Auterion-Chef Lorenz Meier, Lieferant des Pentagon, findet es „zutiefst undemokratisch“, wenn Firmen darüber selbst entscheiden. Amerikanische CEOs sehen das anders – und wollen ihre Software dem US-Verteidigungsministerium nicht ohne Einschränkungen überlassen. Zum Artikel

Bundesregierung plant, Rechte von Mietern zu stärken Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um Mieter besser zu schützen. Unter anderem sollen Mietpreise durch eine striktere zeitliche Begrenzung von Kurzzeitmieten und Transparenzpflichten bei der Vermietung möblierter Wohnung gesenkt werden. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

