Seit Wochen lässt Donald Trump mutmaßliche Rauschgifttransporte und deren Besatzungen in die Luft jagen, anschließend werden Videos gepostet. Diese völkerrechtswidrigen Angriffe auf See sind neu, und der US-Aufmarsch in der Karibik mit Flugzeugträger, Landungsbooten und Zerstörern dient vermutlich noch anderen Zielen. Trump will offenbar Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro stürzen. Der amerikanische Krieg gegen die Drogen dagegen ist schon etwas älter.
USADer verlorene Drogenkrieg
Lesezeit: 4 Min.
Die Trump-Regierung lässt mutmaßliche Drogenkuriere auf Booten abschießen und will mit dem Manöver in der Karibik wohl Venezuelas Regime stürzen. Es ist auch die Fortsetzung des gescheiterten „War on Drugs“.
Von Peter Burghardt, Washington
Kokain auf dem Oktoberfest:Und dann kommen sie mit weißen Nasen vom Wiesn-Klo
Kokain im Festzelt? Natürlich, sagt ein Drogenfahnder der Münchner Polizei. Wo am meisten geschnupft wird, wo der Stoff herkommt und wie sich die Ertappten herausreden wollen.
Lesen Sie mehr zum Thema