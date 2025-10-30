Die Trump-Regierung lässt mutmaßliche Drogenkuriere auf Booten abschießen und will mit dem Manöver in der Karibik wohl Venezuelas Regime stürzen. Es ist auch die Fortsetzung des gescheiterten „War on Drugs“.

Seit Wochen lässt Donald Trump mutmaßliche Rauschgifttransporte und deren Besatzungen in die Luft jagen, anschließend werden Videos gepostet. Diese völkerrechtswidrigen Angriffe auf See sind neu, und der US-Aufmarsch in der Karibik mit Flugzeugträger, Landungsbooten und Zerstörern dient vermutlich noch anderen Zielen. Trump will offenbar Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro stürzen. Der amerikanische Krieg gegen die Drogen dagegen ist schon etwas älter.