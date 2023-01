Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), dringt auf strengere Regeln für den Umgang mit Alkohol, Tabak und Glücksspiel. Kaum ein europäisches Land habe einen so liberalen Umgang damit, sagte Blienert am Donnerstag. Er plädierte für ein weitergehendes Werbeverbot und wiederholte seine Forderung nach einer Anhebung der Altersgrenze für Alkohol auf 18 Jahre. "Werbung für Suchtstoffe ist das Gegenteil von Prävention", betonte Blienert, der in Berlin die Schwerpunkte seiner Arbeit vorstellte. Dazu zählte er Schutz und Prävention vor den legalen Drogen. Er führte aus, jährlich würden etwa 150 000 Menschen an den Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum sterben. "Jeder Erwachsene trinkt im Schnitt einen ganzen Eimer reinen Alkohols im Jahr", sagte Blienert. Er wünscht sich ein Werbeverbot für Alkohol auch im Internet, sozialen Netzwerken, Radio und Fernsehen.