Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Hermann Gröhe, spricht sich für eine deutliche Erhöhung des Taschengelds für Freiwilligendienste aus. Dieses liege derzeit bei gut 400 Euro, sagte der DRK-Chef der Funke-Mediengruppe. Seiner Ansicht nach sollte es an den Bafög-Höchstsatz, rund 1000 Euro, angeglichen werden. „Mindestens der Weg zum Einsatzort sollte den jungen Menschen durch das Deutschland-Ticket einfach möglich sein. Es darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob sich jemand ein Jahr für andere einbringt“, sagte Gröhe. Nach Angaben des Familienministeriums leisten jährlich rund 90 000 Menschen in Deutschland einen Freiwilligendienst wie den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Das DRK ist nach Gröhes Angaben mit etwa 20 000 Plätzen der größte Anbieter.