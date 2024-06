Rheinland-Pfalz:Ministerpräsidentin Malu Dreyer plant Rücktritt

Der Wechsel soll noch vor der Sommerpause stattfinden. Offiziell wird sich Dreyer nach SZ-Informationen am 10. Juli zurückziehen. Für diesen Tag ist auch Schweitzers Wahl im Mainzer Landtag geplant. Bisher sind die Gründe für Dreyers Entscheidung nicht bekannt. Sie will sich am Nachmittag (14 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Mainz äußern.

Die 63 Jahre alte Dreyer ist seit 2013 Regierungschefin in Rheinland-Pfalz. Damals wurde sie Nachfolgerin von Kurt Beck, in dessen Kabinett sie von 2002 an Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit war. 2016 und 2021 gewann sie die Landtagswahlen für die SPD. Aktuell führt sie eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP an.

Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet turnusgemäß im Frühjahr 2026 statt. Schweitzer hätte dann die Gelegenheit, als profilierter Regierungschef in diese Wahl zu gehen. Schweitzer, der aus dem südpfälzischen Landau stammt, ist seit der Regierungsbildung nach der Landtagswahl 2021 wieder im rheinland-pfälzischen Kabinett vertreten. Der 50-Jährige war bereits in den Jahren 2013 und 2014 Minister gewesen, zwischenzeitlich war er Fraktionschef der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag.

Neben Schweitzer wurden auch Innenminister Michael Ebling und die derzeitige Landtagsfraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) für die Nachfolge von Dreyer gehandelt.