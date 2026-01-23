Für das, was mit dem „Tag X“ beginnen sollte, hatten die „Sächsischen Separatisten“ offenbar eine recht genaue Vorstellung. Es ist ein Schreckensszenario, das der Vertreter des Generalbundesanwalts am Freitag im Oberlandesgericht Dresden zeichnet: Die jungen Männer hätten einen Umsturz des politischen und gesellschaftlichen Systems angestrebt und vorgehabt, „große Gebiete aus Ostdeutschland, namentlich in Sachsen, herauszulösen und in einen nationalsozialistischen Staat umzuwandeln“. In den Gebieten unter ihrer Kontrolle seien „genozidale ethnische Säuberungen“ geplant gewesen und die Liquidation von Vertretern der bisherigen Ordnung. Und das alles basierend auf einer extremen völkisch-rassistischen Ideologie, die insbesondere Juden und Migranten kein Lebensrecht zugesteht.