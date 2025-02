Mehrere Tausend Menschen haben laut Veranstaltern in Dresden gegen einen Neonaziaufmarsch aus Anlass des 80. Jahrestags der alliierten Luftangriffe auf die Stadt protestiert. Der Aufzug der Rechtsextremen am Samstag sei störungsfrei verlaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen den Aufmarsch habe es Proteste „in Sicht- und Hörweite“ gegeben. Bei Kontrollen fand die Polizei bei Teilnehmern der rechtsextremen Versammlung Einhandmesser, Schlagringe und Pfefferspray. Weitere Männer hätten verbotene Zeichen auf ihrer Kleidung oder als Tätowierungen gezeigt, ein 34-Jähriger den Hitlergruß. Anlass des rechtsextremen Aufmarschs war der Kriegsgedenktag, der an die Zerstörung Dresdens bei Luftangriffen der Alliierten im Februar 1945 erinnert.