Der Beginn von Bauarbeiten bietet die Chance, einen ersten Blick auf den neuen Nachbarn zu werfen. Mit einer Kaffeetasse in der Hand stehen deshalb am Dienstagmorgen ein paar Angestellte auf einem Balkon der Bosch-Mikrochipfabrik im Dresdner Norden. Sie schauen hinab auf eine Straße, auf der schwarze Limousinen unter Polizeischutz den Parkplatz vor einem großen weißen Zelt ansteuern, aus dem leise Jazzmusik hinüberweht.

Vom Bund kommen fünf Milliarden Euro Zuschüsse

Eine gediegene Atmosphäre für einen Festakt, der 200 Gäste im Inneren des Zelts versammelt und neben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Politprominenz wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sogar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in das Gewerbegebiet am Dresdner Flughafen gebracht hat. Hier findet er statt, der Spatenstich für die Mikrochipfabrik des Gemeinschaftsunternehmen European Semiconductor Manufacturing (ESMC), das vom taiwanischen Weltmarktführer TSMC mit drei Partnern gegründet wurde. Infineon, Bosch und NXP Semiconductor halten jeweils zehn Prozent an ESMC, die Taiwaner 70 Prozent. Rund zehn Milliarden Euro fließen in das Projekt, knapp die Hälfte kommt vom deutschen Staat.

Detailansicht öffnen Ursula von der Leyen wird vom TSMC-Chef am roten Teppich empfangen. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa)

Es ist die größte Einzelinvestition eines Unternehmens in der Geschichte Sachsens, wie auch Ursula von der Leyen bei ihrer Rede betont. Das Europäische Chip-Gesetz, vor drei Jahren von der Kommission beschlossen, hat eine derart hohe Subventionierung erst möglich gemacht. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Anteil Europas an der weltweiten Chip-Produktion auf 20 Prozent zu verdoppeln“, erklärt von der Leyen. Fast überschwänglich lobt sie den Neubau der ESMC-Fabrik als „Innovationsrevolution“ für den europäischen Chipsektor.

Dass sich TSMC für Dresden als Standort seiner ersten Chipfabrik in Europa entschieden hat, hat gute Gründe. „Hier in Dresden schlägt das Herz der europäischen Chipindustrie“, sagt Bundeskanzler Scholz. Tatsächlich haben sich Chiphersteller schon vor mehr als 30 Jahren in Dresden und seiner Umgebung angesiedelt, weshalb sich die Region selbstbewusst als „Silicon Saxony“ vermarktet. Infineon investiert mit fünf Milliarden Euro zurzeit ebenfalls, allerdings um ein bereits bestehendes Werk zu erweitern und zu modernisieren.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: joaha/Mapcreator.io/ OSM; Quelle: Silicon Saxony)

Schon jetzt seien in Sachsen in der Chip-Branche 2500 Unternehmen tätig, die 75 000 Leute beschäftigen, sagt von der Leyen. In der ESMC-Fabrik, die 2027 fertig sein soll, kämen noch mal 2500 Jobs dazu, bei den Zulieferern sollen es noch ein Vielfaches mehr sein.

Doch eine Fabrik auf einem unbekannten Kontinent aufzubauen, ist gar nicht so leicht. Das merkt TSMC gerade bei seinem US-Werk im Bundesstaat Arizona. Das insgesamt 65 Milliarden Dollar teure Projekt (davon 6,6 Milliarden Dollar US-Subventionen) sollte eigentlich dieses Jahr eröffnet werden, doch der Termin wurde um ein Jahr verschoben. Wie die New York Times berichtete, kollidieren unterschiedliche Arbeitskulturen: Während es für taiwanische Spezialisten normal ist, mitten in der Nacht ins Werk gerufen zu werden, wenn etwas hakt, sehen Amerikaner das anders.

Der Fachkräftemangelmangel trifft in Sachsen auf Stimmungsmache gegen Migranten

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der kürzlich das Recht auf Teilzeit infrage stellte, dürfte da hingegen wohl eher bei den Taiwanern sein. Beim Festakt am Dienstag bedankt er sich bei den „Kollegen im Maschinenraum“ – denjenigen, die auch am Wochenende gearbeitet hätten, um die Genehmigungen für den Bau der Fabrik zu erteilen.

Und Kretschmer betreibt natürlich auch ein wenig Wahlkampf. Explizit nennt er seinen Hauptgegner, die AfD, nicht beim Namen. Doch er sagt, man müsse denen entgegentreten, die andere zu Feinden oder Volksverrätern erklärten – um das Gemeinsame zu suchen. „Nur so wird dieses Land stark und erfolgreich bleiben.“ Kretschmers Appell fällt in eine Zeit, in der sich viele Unternehmen Sorgen machen. Weil sie nicht wissen, ob sie noch die Fachkräfte finden, wenn Rechtsextreme und Neonazis in Sachsen Stimmung gegen Migranten machen.

TSMC versucht, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem es seine Angestellten in Dresden selbst ausbildet. Sächsische Studenten haben außerdem die Möglichkeit, sich für einen halbjährigen Aufenthalt bei TSMC in Taiwan zu bewerben. Das Programm läuft seit Februar, die erste Gruppe aus 30 Studierenden ist bereits wieder zurück. Dass solche Initiativen notwendig sind, zeigt der Blick in die USA und nach Japan, wo TSMC ebenfalls ein Werk unterhält. An beiden Standort sucht der Konzern noch Fachkräfte.

Der Branchenverband warnt vor Subventionen, die zu Überangeboten führen

Nach Europa zu diversifizieren, ergibt finanziell wie strategisch Sinn für TSMC. Nach Zahlen des US-Chipherstellerverbands SIA war Europa im vergangenen Jahr der einzige Markt für Halbleiter, der Wachstum verzeichnete. In allen anderen Weltregionen schrumpften die Verkaufszahlen. Im wichtigsten Markt China brachen sie gar um 14 Prozent ein. Das Marktumfeld wird auf keinen Fall leichter in den kommenden Jahren. So warnte SIA in einem Bericht mit der Beratungsfirma BCG im Mai: „Bestimmte Segmente der Halbleiterlieferkette sind gefährdet, wenn Anreizprogramme und groß angelegte industriepolitische Maßnahmen zu nicht marktorientierten Investitionen führen, die eine Überkonzentration oder ein Überangebot zur Folge haben können.“ Anreize sind demnach reichlich da: Die EU fördert die Chipindustrie derzeit mit 47 Milliarden Dollar Zuschüssen. In den USA sind es 39 Milliarden, in Japan 17,5 Milliarden Dollar und in Taiwan 16 Milliarden Steueranreize. Hier kann TSMC überall kräftig abschöpfen.

Einen weiteren Vorteil für die Ansiedlung in Deutschland reißt Ursula von der Leyen nur kurz an, spricht davon, dass das taiwanische Unternehmen TSMC in Zeiten „zunehmender politischer Spannungen“ davon profitiere, sich Richtung Europa zu orientieren. Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die es notfalls mit Gewalt zu holen gilt. Deshalb sind stärkere wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan für die Volksrepublik ein rotes Tuch – insbesondere, wenn sie in stärkerer diplomatischer Unterstützung für das international isolierte Taipeh resultieren. Andererseits könnte die TSMC-Fertigung in Dresden die Auswirkungen einer chinesischen Invasion der Insel in Deutschland reduzieren. Taipeh baute bislang darauf, dass der von TSMC-Chips abhängige Westen es im eigenen Interesse militärisch unterstützt.

Für einen Moment scheint diese Gefahr vergessen zu sein, als die Politiker und die Manager der beteiligten Firmen auf der Bühne stehen. Von der Leyen, Scholz, Kretschmer und die Chefs der beteiligten Firmen bekommen alle einen Spaten mit rotem Blatt, den sie symbolisch in einen vor sich aufgebauten Sandkasten stemmen. Dabei ist auch TSMC-Chef C.C. Wei. Der hatte zuvor eine kleine Anekdote zum Besten gegeben. Vor Jahren habe er Scholz getroffen und geahnt, dass der ihm vorschlagen würde, eine Fabrik in Deutschland zu eröffnen. Nur sei der Vorschlag so gut gewesen, dass er nicht habe ablehnen können. „Für das nächste Mal“, sagt Wei, „muss ich das besser üben, auch mal Nein zu sagen.“