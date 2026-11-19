Xi Jinping , Wladimir Putin und Donald Trump sind die wahrscheinlich mächtigsten Männer der Welt. Bis zum Donnerstagmorgen hatten sie sich aber noch nie zu dritt getroffen. Am Rande des APEC-Gipfels, dem jährlichen Treffen der Länder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, war es dann so weit.

Innerhalb von knapp 80 Minuten besprachen die drei wichtige Dinge, wie zum Beispiel den Weltfrieden. Handfeste Beschlüsse sind bei dem Treffen aber nicht rausgekommen, weder im Hinblick auf die Ukraine, noch auf nukleare Abrüstung.

SZ-China-Korrespondentin Lea Sahay erklärt im Podcast, dass dies auch nicht in Xi Jinpings Interesse gewesen wäre. Denn China zeigt sich zwar in Friedensappellen und -plänen sehr aktiv, aber darin, etwas zu beschließen, was man tatsächlich messen kann, eher weniger.

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Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

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