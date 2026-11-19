Beim Blick auf diesen Tag hat die „New York Times“ die Einordnung der Ereignisse im südchinesischen Shenzhen treffend mit einem Zusatz versehen. Gewiss, wenn sich dort der chinesische Machthaber Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin treffen, dann ist es die erste Begegnung der Spitzen dieser drei Staaten überhaupt – und das wird nicht ohne Argwohn beobachtet . Aber nicht jede historische Premiere bringe auch große Errungenschaften, oder überhaupt welche.

Inzwischen ist Trump in dieser Metropole der hochmodernen chinesischen Wirtschaft gelandet, ein Gespräch mit Putin hat es bereits gegeben. Der US-Präsident sagte, aus dem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr könnten ein paar „wunderbare Dinge“ entstehen. Im Anschluss trifft sich Trump mit Xi, bevor der Dreiergipfel beginnt. Wir werden den Tag verfolgen und sehen, ob und was neben den offiziellen Inszenierungen herauskommt – lesen Sie dazu den Liveticker der SZ.



Da ist es passend, dass es gleichzeitig einen weiteren, sehr wichtigen Gipfel in Berlin geben wird, der andere Zeichen setzen soll. Dort treffen sich an diesem Donnerstag knapp 40 Delegationen mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt, um die Ukraine zu stützen. Der Zeitpunkt ist alles, nur nicht zufällig. Daniel Brössler erklärt, worum es bei diesem anderen Gipfel der Superlative, der „Koalition der Willigen“ gehen soll.



13 Jahre hat es gedauert, bald war schon das lange Warten ein Teil der besonderen Geschichte des nun teuersten Videospiels der Welt, wieder so ein Superlativ. Nun kann „GTA 6“ (Grand Theft Auto 6) entdeckt werden. Für die SZ haben das Marie Gundlach und Philipp Bovermann gemacht, unterwegs auf den Straßen von Vice City. Sie schreiben eine Art Reisetagebuch, das immer wieder aktualisiert werden wird. Ein Fazit, gar ein Urteil? Noch unmöglich, dafür ist das Spiel viel zu groß. Aber ihre Entdeckungsreise gibt einen faszinierenden ersten Einblick in die Welt dieses Spiels, die auf ihre Art atmet, raschelt, pulsiert.



Unterdessen steht einer der größten Börsengänge unmittelbar bevor, und es sieht so aus, als ob das Debüt des KI-Entwicklers Anthropic alle Rekorde bricht. Was Anleger jetzt wissen sollten, hat Gunnar Herrmann aufgeschrieben.

Was heute wichtig ist

Trump beginnt Treffen mit Putin in China. Der US-Präsident kommt in China mit Kremlchef Putin zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg zusammen. Später ist ein Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping geplant. Zum Newsblog zur US-Politik

Anthropic legt Ausgabepreis für Aktien auf 83 Dollar fest. Der Hauptteil der Aktienplatzierung bringt laut einer Mitteilung 81,3 Milliarden Dollar ein. Er liegt damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Zum KI-Newsblog

Krim-Brücke nach Angriff erneut gesperrt. Erst Anfang der Woche versetzt die Ukraine Russland einen schweren Schlag und zerstörte den Teil der Brücke für den Autoverkehr. Nach einem neuen Angriff wird der Zugverkehr vorerst eingestellt. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

„Ich bin kein Maga“: Elon Musk stellt sich neu als moderat dar. Eben erst hat der Techgigant die republikanischen Kandidaten im Wahlkampf mit fast einer halben Milliarde Dollar unterstützt. Jetzt wendet er sich den Demokraten zu, die Untersuchungen gegen ihn angekündigt haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Wie EU-Rat und Parlament den Rechenzentrumsausbau verändern wollen. Beim Rechenzentrumsausbau wollen die EU-Länder neue Kriterien für Beschleunigungszonen einbringen. Diese Zonen sollen lokalen Gemeinden zugutekommen, finden die EU-Abgeordneten. Beide sind gerade dabei, ihre Verhandlungspositionen festzulegen. Auch wichtig: Bundesbildungsministerin Karin Prien hat schnellere Verfahren nach dem Digital Services Act (DSA) gefordert. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Apec-Staatschefs versprechen niedrigere Zölle. In Shenzhen verspricht Chinas Präsident Xi besseren Marktzugang, Kanadas Premier Carney wirbt um Investitionen. Wladimir Putin dagegen spricht vom „demütigenden Niedergang“ Europas und vertieft die militärische Zusammenarbeit mit China. Für deutsche Firmen hat all das weitreichende Folgen. Zum Briefing