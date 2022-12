Von Martin Zips

Der Name des Drehbuchautors František Pavlíček taucht bis heute nicht im Vorspann auf. Obwohl er es war, der aus der ursprünglich leidenden, traurigen Aschenbrödel-Figur des tschechischen Volksmärchens "O Popelce" eine gewitzte, selbstbewusste Film-Frau gemacht hatte. Als solche funktioniert sie heute noch, 50 Jahre nach Drehbeginn. Und so lockt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auch heuer wieder Millionen Menschen zur Weihnachtszeit vor die Bildschirme. In Deutschland wie in Spanien, in Norwegen und Österreich, sogar auf den Philippinen und in den Arabischen Emiraten ist das tschechische Aschenbrödel bekannt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die Tschechoslowakei erkannt, dass mit Filmen für Kinder und Jugendliche gute Geschäfte zu machen waren. Doch für die Umsetzung des Aschenbrödel-Skripts fehlte das Geld. Kurzfristig sprang die DDR-Produktion DEFA als Koproduzentin ein, die Filmstudios in Babelsberg waren im Dezember 1972 auch gerade frei. Es konnte also losgehen. Nur Drehbuchautor Pavlíček, der wegen seiner Unterstützung des Prager Frühlings bei den Kommunisten in Ungnade gefallen war, war da offiziell längst draußen aus dem Projekt. Die Partei hatte ihn, wie viele andere Kulturschaffende auch, von seinen Funktionen entbunden. Nicht einmal fürs Kinderfernsehen erschien er noch geeignet. Sein Skript übernahm die Dramaturgin Bohumila Zelenková. Der ursprünglich für die Regie vorgesehene Jiří Menzel wurde ebenfalls abgelöst. Auch er galt dem Regime als nicht konform genug. Sein Nachfolger wurde der deutlich unpolitischere Václav Vorlíček.

Dem Erfolg des Weihnachtsklassikers hat das alles bis heute keinen Abbruch getan. Das von Pavlíček geschaffene, starke wie witzige Aschenbrödel taugt immer noch als Identifikationsfigur. Wegen des Drehbeginns musste die ursprünglich sommerlich gedachte Geschichte in den Winter verlegt werden. Da es für die Außenaufnahmen aber nicht genug geschneit hatte, wurde die Landschaft mit Fischgrätenmehl bestreut.

Bis heute umweht den Film auch eine gewisse Tragik. Viele der Mitwirkenden starben in frühen Jahren, nicht selten litten sie unter Alkohol- und anderen Abhängigkeiten. František Pavlíček, der später die Menschenrechtsverletzungen in der ČSSR in der Charta 77 mit angeprangert hatte, konnte nur noch verdeckt als Autor arbeiten und verdiente sich als Hausmeister und Lagerarbeiter sein Geld. Erst nach der Wende wurde er zum Direktor des Tschechoslowakischen Rundfunks ernannt.

Die Kinder und Jugendlichen, die von den Siebzigerjahren an mit seinem von Libuše Šafránková dargestellten Aschenbrödel aufgewachsen waren, trennte bald keine Mauer mehr. WDR-Mann Gert K. Müntefering hatte den Film für das westdeutsche Fernsehen eingekauft und noch vielen weiteren Ost-Produktionen den Weg durch den Eisernen Vorhang geebnet. Als dann am 9. November 1989 das Ende der Teilung zwischen Ost und West eingeleitet wurde, so geschah das nicht zuletzt in Erinnerung an František Pavlíčeks Rebellin, mit der eine ganze Generation auf beiden Seiten des Stacheldrahts aufgewachsen war.