Nach einer Protestaktion auf dem Ulmer Münster hat die Polizei drei Klimaaktivisten vorläufig festgenommen. Der Einsatz an der Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Welt begann am Dienstagfrüh. Klimaaktivisten hatten dort ein großes Protestbanner mit der Aufschrift „Wäre Jesus Klimaaktivist?“ aufgehängt. Es bestehe der Verdacht des Hausfriedensbruchs, weitere Verstöße würden geprüft, erklärte ein Polizeisprecher. Spezialkräfte brachten drei Aktivisten demnach mithilfe eines Hubwagens herunter. Das Banner wurde ebenfalls entfernt. „Es war uns wichtig, die Frage 'Wäre Jesus Klimaaktivist?' weit oben und gut sichtbar zu platzieren, um für christliche Werte in der europäischen Klimapolitik zu werben“, sagte ein Sprecher der Gruppe von Klimaaktivisten laut einer Mitteilung. Das Banner ist nach Angaben der Klimaaktivisten 100 Quadratmeter groß und hing laut Polizei an der Front des Ulmer Münsters.