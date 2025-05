Chinas Machtstrategie in Deutschland

Ein Drachenbootrennen mitten in Frankfurt? Ist doch schön! Bis die chinesischen Veranstalter tibetische Aktivisten bedrängen. Denn Chinas Regime will auch hier bestimmen, wer über China reden darf. Deutsche Behörden reagieren überfordert.

Von Kathrin Müller-Lancé und Lea Sahay, Frankfurt/Peking

Es hätte ein Fest sein können. Ein Drachenbootrennen auf dem Main, mit Zuschauern am Ufer und Entenburger auf der Hand. Die chinesische Gemeinschaft in Frankfurt lud am vergangenen Wochenende zu einem „einzigartigen kulturellen Erlebnis“ ein.