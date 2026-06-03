Ein bewaffneter Mann hat in Dortmund einen Polizisten angeschossen, ist anschließend in seine Wohnung geflüchtet und hat sich dort stundenlang mit seinen drei Kindern verschanzt. Spezialkräfte waren im Einsatz, die Polizei sprach zwischenzeitlich von einer Bedrohungslage.

Der 51-Jährige hat sich am Mittwochmorgen ergeben. Nach Angaben der Polizei trat er gegen 3.30 Uhr nach stundenlangen Verhandlungen freiwillig vor die Tür des Gebäudes. Dort nahmen ihn Einsatzkräfte widerstandslos fest. Den drei Kindern gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei mit. Der angeschossene Beamte sei dank einer Schussweste nur leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Ausgelöst wurde der Einsatz am Dienstagabend, als sich die Ehefrau des Mannes per Notruf bei der Polizei meldete und um Hilfe bat. Als die Einsatzkräfte an einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Dortmunder Stadtteil Höchsten eintrafen, schoss der Mann nach Polizeiangaben mit einer Pistole auf den Polizisten und verschanzte sich danach in seiner Wohnung, in der auch seine drei Kinder waren.

Unklar war am Morgen laut Polizei, ob der Mann während der gesamten Zeit in der Wohnung seine Waffe bei sich trug. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärte die Polizei. Laut einem Bericht der Bild soll der Mann zuvor in einem Dortmunder Restaurant randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht haben. Danach sei er mit einem Auto geflüchtet. Als die Polizei ihn habe stoppen wollen, soll er demnach durch die Scheibe geschossen und den Beamten getroffen haben. Von der Polizei gab es dafür bisher keine Bestätigung.