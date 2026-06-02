In Dortmund ist ein Polizist angeschossen und leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer zog sich anschließend in eine Wohnung zurück, in der sich nach Polizeiangaben auch seine drei Kinder aufhalten. Ihnen gehe es gut.

Der Einsatz im Stadtteil Höchsten dauert an, Spezialeinsatzkräfte sind vor Ort. Die Polizei spricht von einer Bedrohungslage, zunächst aber nicht von einer Geiselnahme. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, teilt sie mit. Ausgelöst wurde der Einsatz demnach durch den Notruf einer Frau am Abend.

Laut der Polizei schoss ein 51-jähriger Mann aus Dortmund beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf den Beamten. Die Bild-Zeitung schreibt, der Mann habe zuvor in einem Restaurant randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht. Danach sei er mit einem Auto geflüchtet. Als die Polizei ihn habe stoppen wollen, habe er offenbar durch die Scheibe geschossen und den Beamten getroffen. Nach WDR-Informationen handelt es sich bei den Kindern mutmaßlich um seine eigenen. Laut Bild wird die Frau des mutmaßlichen Täters auf der Straße vor dem Haus von Beamten versorgt.