Wer weiß was? Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin.

Von Georg Mascolo

Die Konsequenzen einer Spionageaffäre zu ihrem Beginn ordentlich abzuschätzen, ist so gut wie unmöglich. In der deutschen Geschichte reichten sie in der Vergangenheit von einem Schulterzucken (so etwas kommt halt vor) bis zum Rücktritt eines Bundeskanzlers (Willy Brandt nach der Enttarnung des DDR-Spions Günter Guillaume im Jahr 1974).