Ein Mann steht am Montag auf den Trümmern eines Gebäudes in Kadiivka in der Region Luhansk.

In den von Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten der Ukraine sollen schnell Volksabstimmungen abgehalten werden. Der türkische Präsident Erdoğan fordert in New York die Rückgabe aller besetzten Gebiete.

Von Daniel Brössler, Nicolas Freund und Cathrin Kahlweit, München, New York

In den von Russland besetzten Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine sollen von 23. bis 27. September Referenden über eine Eingliederung in die russische Föderation abgehalten werden. Das meldeten unter anderem russische Nachrichtenagenturen. Auch die Regionen Cherson und Saporischschja sollen eine solche Abstimmung planen. Moskau hatte unter anderem die "Befreiung" der Gebiete Luhansk und Donezk als Grund für den Angriff auf die Ukraine genannt.

Dmitrij Medwedjew, der ehemalige russische Präsident und derzeitige Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, schrieb am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal, es ginge bei den Referenden um den "systematischen Schutz der Bewohner" sowie "die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit". Und: "Nach ihrer Durchführung und der Aufnahme der neuen Territorien in den Bestand Russlands", heißt es dort weiter, "nimmt die geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter an." Ein Angriff auf diese Gebiete würde es dann erlauben, "alle Kräfte der Selbstverteidigung einzusetzen".

Die von Moskau und den Separatisten seit Monaten geplanten Abstimmungen waren wegen der erwarteten Gegenangriffe der ukrainischen Armee zuletzt auf Anfang November verlegt worden. Genau wegen dieser nun überraschend erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive sollen die Referenden doch wieder so schnell wie möglich abgehalten werden. Denn wie auch Medwedjew schreibt, könnten weitere Rückeroberungen der ukrainischen Streitkräfte in diesen Gebieten dann als Angriff auf Russland dargestellt werden.

Allerdings hat Russland 2014 mit einem ähnlichen Referendum die Halbinsel Krim annektiert. Dennoch hat Moskau im August die Angriffe auf militärische Einrichtungen auf der Krim, die von der Ukraine durchgeführt wurden, gerade nicht als Angriffe auf das eigene Territorium gewertet.

Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die Referenden nicht nach demokratischen Maßstäben ablaufen werden. Eine repräsentative Abstimmung wäre ohnehin schon jetzt gar nicht möglich: Nach jüngsten Meldungen ist nicht mehr das gesamte Gebiet der Regionen Luhansk und Cherson unter Kontrolle der russischen Besatzer.

Scharfe Kritik äußerte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an den Plänen. Es sei "ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können", sagte Scholz am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Sie seien nicht gedeckt vom Völkerrecht. "Das ist nichts als der Versuch einer imperialistischen Aggression, die dadurch verbrämt werden soll", kritisierte er. Scholz wollte in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit seine erste Rede vor der Generalversammlung halten. Erwartet wurde, dass der Kanzler scharfe Kritik am russischen Angriffskrieg üben würde.

Am Rande der UN-Generalversammlung traf Scholz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Dieser forderte die Rückgabe aller von Russland besetzten Gebiete an die Ukraine. "Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet", sagte Erdoğan dem US-Sender PBS. Auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim müsse an die Ukraine zurückgegeben werden. Erdoğan hat sich bislang stets um gute Kontakte sowohl nach Moskau als auch nach Kiew bemüht und sich westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen.

Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, sagte bei einer Online-Pressekonferenz, es sei klar, dass der Kreml nun Fakten schaffen wolle, weil die ukrainische Armee immer weiter vorrücke. Ein manipuliertes, völkerrechtswidriges Referendum werde die Rückeroberung jedes Zentimeters ukrainischen Gebiets aber nicht aufhalten. Auch der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, schlug in dieselbe Kerbe. Russland habe Angst und versuche zu manipulieren. "So sieht die Furcht vor der Niederlage aus", sagte Jermak.