Donald Tusk will europäisches Recht biegen und möglicherweise sogar brechen, wer hätte das gedacht? Der 67-Jährige gilt in Brüssel als das Gesicht des europafreundlichen, des guten Polen . Eigentlich.

Wie der Retter Europas wurde Tusk empfangen, als er im Dezember vergangenen Jahres als neuer Ministerpräsident zum EU-Gipfel anreiste. Er hatte die rechtspopulistische PiS aus der Regierung vertrieben und versprach, sein Land wieder an die Gesetze und die Werte der Europäischen Union heranzuführen. Umso verblüffender, dass er sich vor dem EU-Gipfel dieser Woche benahm, als handle er im Namen von PiS-Chef Jarosław Kaczyński – oder als habe er ein Bündnis mit Viktor Orbán geschlossen.

Tusk will, so verkündete er wenige Tage vor dem Gipfel, das Asylrecht an der polnischen Grenze zu Belarus aussetzen und erwartet, dass die EU das gutheißt. Außerdem stellte er klar: Polen werde die große Asylrechtsreform, genannt Migrationspakt, nicht umsetzen, auf die sich die EU in diesem Jahr nach jahrelangem Ringen geeinigt hat – er werde also anderen europäischen Staaten, die von irregulärer Migration betroffen sind, keine Hilfe leisten.

Donald Tusk war von 2014 bis 2019 selbst Präsident des Europäischen Rates und leitete in dieser Funktion die Treffen der Staats- und Regierungschefs. Wie wäre er in dieser Funktion wohl mit einem Regierungschef umgegangen, der mit einer derartigen Provokation zum Gipfel anreist?

Einst war Tusk der EU-Moderator, jetzt gibt er sich kaum Mühe, die Lage zu entschärfen

Der polnische Ministerpräsident und Wahlkämpfer Tusk ist ein anderer Politiker als der EU-Moderator Tusk, daran muss man sich in Brüssel erst noch gewöhnen. Tusk gab sich keine große Mühe, die Lage vor Beginn der Gespräche in Brüssel zu entschärfen. Er habe in Warschau ja noch kein Gesetz zur Aussetzung des Asylrechts vorgelegt, ließ er verbreiten, sondern erst einmal eine „Strategie“ entworfen. Allerdings bestehe dringender Handlungsbedarf.

Das Bild der Bedrohung, das er in Brüssel entwerfen ließ: Erkenntnissen der polnischen Geheimdienste zufolge würden Russland und Belarus eine große Zahl von Migranten aus Afghanistan, Irak und anderen Staaten rekrutieren und ausbilden, um die polnische Grenze zu überwinden. Hier handle es sich nicht um Migration, so lautet Tusks Argument, sondern um hybride Kriegsführung, um eine Frage der nationalen Sicherheit, die im Übrigen auch die EU betreffe.

Mit seiner Dampframmen-Taktik bringt Donald Tusk selbst enge Verbündete in Verlegenheit, zum Beispiel die Europäische Volkspartei (EVP). Tusk war von 2019 bis 2022 selbst Vorsitzender der christdemokratisch-konservativen Parteienfamilie, die nun vom CSU-Politiker Manfred Weber geführt wird. Er ist neben dem Griechen Kyriakos Mitsotakis der EVP-Wortführer im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs und gilt auch als Vertrauter von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Sie alle sind gewillt, für Polen eine Lösung zu finden im Kampf gegen die „Instrumentalisierung“ von Migranten durch feindliche Staaten, wie das in der EU genannt wird. Aber sie können nicht gutheißen, dass Tusk die EU erpresst und europäisches Recht infrage stellt.

In der EVP versucht man, den Konflikt erst einmal öffentlich zu ignorieren, und verweist auf die innenpolitischen Zwänge von Donald Tusk. Nächstes Frühjahr wird in Polen ein neuer Präsident gewählt, und Tusk braucht eine Person seines politischen Lagers in diesem Amt, um seine Regierungspolitik abzusichern. Deshalb will er im Wahlkampf das Feld der Migration für sich besetzen und gibt auch rechte Parolen wieder, denen zufolge die EU mit ihrem Migrationspakt Polen verpflichten wolle, afrikanische Asylbewerber aufzunehmen – was definitiv nicht stimmt.

So funktioniert die Politik in Polen. Und in Brüssel werden alle lernen müssen, mit diesem anderen Gesicht des Donald Tusk umzugehen.