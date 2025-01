Nun schließe sich "der Vorhang für vier lange Jahre des amerikanischen Niedergangs", sagt Trump in Washington. Wie konkret er all die Ziele erreichen will - unklar. Seine Anhänger jubeln trotzdem.

Von Peter Burghardt, Washington

Es war kalt und nass, als Donald Trump nach Washington zurückkehrte, vier Jahre nach seiner Niederlage. Erst fiel stundenlang Regen und dann ein bisschen Schnee, was aber ziemlich viele Menschen nicht daran hinderte, für dieses Comeback Schlange zu stehen. An diesem Sonntagnachmittag vor seinem Amtseid am Montagmittag ereignete sich in der Capital One Arena im Stadtzentrum eine Veranstaltung namens Make America Great Again Victory Rally, mit Trumps erster Rede in der Hauptstadt seit damals. Er ist wieder da, das war das Signal - stärker denn je und mit entsprechend bombastischem Programm.