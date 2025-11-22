Gegen Ende dieser Veranstaltung, die wohl in die Top Five der verrücktesten Pressekonferenzen mit Donald Trump eingehen dürfte, wird der US-Präsident gefragt, ob er denn glaube, gerade neben einem Dschihadisten zu sitzen. Denn als solchen habe seine republikanische Partei den heutigen Gast im Weißen Haus ja immer wieder bezeichnet.