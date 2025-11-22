Zum Hauptinhalt springen

Trumps Treffen mit Mamdani„Er ist ein großartiger Champion“

New Yorks neuer Bürgermeister und US-Präsident Donald Trump schmeichelten einander beim ersten persönlichen Treffen.
Bei einem denkwürdigen Treffen im Weißen Haus outet sich Donald Trump als großer Fan des nächsten New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani, den er eben noch als Kommunisten beschimpft hatte. Für den Gast des Präsidenten läuft die Visite womöglich sogar zu gut.

Von Boris Herrmann, New York

Gegen Ende dieser Veranstaltung, die wohl in die Top Five der verrücktesten Pressekonferenzen mit Donald Trump eingehen dürfte, wird der US-Präsident gefragt, ob er denn glaube, gerade neben einem Dschihadisten zu sitzen. Denn als solchen habe seine republikanische Partei den heutigen Gast im Weißen Haus ja immer wieder bezeichnet.

