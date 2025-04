Von Peter Burghardt, Washington

Am Tag, als Donald Trump nun mit größtem Vergnügen die Weltwirtschaft durcheinanderwirbelte, betrat er im dunklen Mantel den Rosengarten am Weißen Haus. Darunter Anzug und rote Krawatte, in der Hand ein rotes Maga-Käppi, das er später in die Stuhlreihen warf. Es ist die Zeit der Kirschblüte in Washington, aber es war windig und grau an diesem 2. April, den der US-Präsident zum „Liberation Day“ ernannt hatte. Trump ließ sich deshalb am Rednerpult diesen Chart reichen und hielt ihn fest, andernfalls hätte es das Ding vielleicht weggeweht.