„Viele von euch in den Medien haben offensichtlich ‚The Art of the Deal‘ verpasst“, rügte seine Sprecherin Karoline Leavitt kürzlich die Journalisten im Pressebriefing, als die Aktienkurse rauf und runter gingen. „Ihr habt eindeutig nicht gesehen, was Präsident Trump hier tut.“ „The Art of the Deal“ heißt eines von Trumps Büchern aus seiner Zeit als Immobilienmensch in New York, dabei sind mehrere seiner Unternehmen bankrottgegangen.

Weite Teile der restlichen Welt haben allerdings zunehmend den Eindruck, dass in den USA nur noch auf eines Verlass ist, nämlich auf Chaos. Die anderen Bündnispartner in der Nato begreifen inzwischen wohl, was die Stunde geschlagen hat, und die Ukraine weiß es seit dem Rauswurf ihres Präsidenten Wolodomir Selenskij aus dem Weißen Haus noch vor dem Lunch. Nun erleben die global vernetzten Finanzmärkte also seit einer guten Woche die Launen von Donald J. Trump.

Schon in seiner ersten Amtszeit war tariffs, Zölle, eines seiner Lieblingswörter. Jetzt, in seiner zweiten Amtszeit, verhängt er sie in großem Stil. Dabei haben führende Ökonomen stets darauf hingewiesen, dass Zölle in der Regel Turbulenzen auslösen und am Ende auf der Rechnung der Verbraucher landen. Hatte Trump nicht eine blühende US-Wirtschaft versprochen, Make America Great Again? Und Make America Wealthy Again, hat er auch stets gesagt, macht Amerika wieder wohlhabend und reich.

Dann verkündete er Anfang April im Rosengarten hinter dem Weißen Haus Strafzölle für nahezu sämtliche Länder und gab diesem Rundumschlag den Titel „Liberation Day“. Mit zackiger Unterschrift beendete er den gewohnten Welthandel, die Kurse stürzten nach seinem Befreiungstag ab. Am Kapitalmarkt brach Panik aus, aber Trump ging erst mal Golf spielen in Florida. Kleiner Eingriff ins Finanzsystem, muss sein, alles werde gut, jedenfalls für Amerika, so sah er das. Zumindest öffentlich. „Be cool!“, schrieb er in seinem Netzwerk Truth Social, letztlich ist er ja sein eigener Regierungssprecher. „Die USA werden besser und größer denn je!“

Anleger hatten bereits eine Menge Geld verloren, darunter zahlreiche Amerikanerinnen und Amerikaner Teile ihrer Altersvorsorge, als sein morgendlicher Post am Mittwoch die Runde machte. „Der perfekte Zeitpunkt zum Kaufen“, meldete der US-Präsident, in Großbuchstaben. Wenige Stunden danach gab er bekannt, dass er die sogenannten reziproken Zölle für 90 Tage aussetzen werde, unter anderem für die EU. Daraufhin verwandelte sich der Crash vorübergehend in eine Rally. Die Zahlen wurden grün statt rot, die Kurven gingen steil nach oben.

Wer das rechtzeitig ahnte und sich mit stark verbilligten Papieren eingedeckt hatte, der konnte sagenhaft Kasse machen. „Wie kann das keine Marktmanipulation sein?“, fragte der demokratische Abgeordnete Mike Levin in einem Video auf X. Wer Trump-Anhänger sei und getan habe, was Trump gesagt habe, der habe gut gehandelt. „Wenn Sie hingegen ein Rentner oder ein älterer Mensch oder jemand aus der Mittelschicht sind, der in den letzten Tagen keine Risikotoleranz hatte und sich zum Verkauf entschlossen hat, dann wurden Sie verarscht.“

Welcher Milliardär sei gerade reicher geworden, fragte der Demokrat Steven Horsford aus Nevada. Republikaner widersprechen, vorneweg Trumps Hardliner Stephen Miller, sein stellvertretender Stabschef. „Wir haben die größte wirtschaftliche Meisterstrategie eines amerikanischen Präsidenten in der Geschichte beobachtet“, gab Miller auf X bekannt. Solche Lobeshymnen waren bisher aus autoritären Regimen bekannt und treffen in der weiten Welt von Wirtschaft und Politik eher nicht auf ungeteilte Zustimmung.

Trump selbst erklärte seine Laune während eines Empfangs von Rennfahrern, was nicht schlecht zur Achterbahnfahrt der Kurse passte. „A little bit yippy“ seien die Investoren geworden, ein bisschen wacklig, und „ein bisschen ängstlich“, man müsse „flexibel sein“. Die Wahrheit war wohl die, dass ihn Stimmen wie die des Hedgefonds-Managers und Gönners Bill Ackman zur vorübergehenden Umkehr animiert hatten. Oder Elon Musk, der für ihn Behörden schreddert, aber mit seinem Zoll-Exzess sehr unzufrieden war.

Andererseits sieht es so aus, als entzweie sich das Tandem Trump/Musk gerade. Insgesamt darf wohl festgestellt werden, dass auch in Trumps Amerika beim Geld die Freundschaft aufhört. Wobei gar nicht mehr so klar ist, wer noch zu seinen Freunden zählt und wer nicht, das kann sich alles rasch ändern. Auch viele Aktien drehten nach zwischenzeitlichen Gewinnen rasch wieder ins Minus, weil der Handelskrieg mit China eskaliert. Trump hat die Abgaben für chinesische Importe auf 145 Prozent erhöht, Peking auf zuletzt 125 Prozent.

Wer zuckt zuerst, Trump oder Xi? Insgesamt hat bei der ganzen verheerenden Zollgeschichte nicht nur das Washingtoner Insider-Portal Axios einen Verdacht: Es gebe wenig Anzeichen dafür, dass Trumps Wende „von Anfang an der Masterplan war“.