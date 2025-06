An diesem Montag steht in den USA ein Jubiläum an, das mit deutlich weniger Pomp und Panzern gefeiert wird als der Doppelgeburtstag der US-Armee und des US-Präsidenten am vergangenen Samstag. Dabei hat wohl kein anderes Ereignis die jüngere Geschichte der Vereinigten Staaten so stark geprägt wie dieses. Es war vor exakt zehn Jahren, am 16. Juni 2015, als Donald Trump die goldene Rolltreppe in seinem Trump-Tower in Manhattan herabgefahren kam, um vor einem winzigen Zuschauer-Grüppchen zu verkünden, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2016 antreten werde. In diesem Augenblick wandelte sich der Immobilienmogul Trump zu einem Politiker. Fast alle hielten das für einen Witz.

Man weiß inzwischen, dass dies ein gewaltiger Irrtum war. Wenn es in den zurückliegenden zehn Jahren eine politische Hauptfigur gab, nicht nur in den USA, sondern weltweit, dann heißt sie Donald J. Trump. Und das stilprägende Element seiner Zeit ist nicht etwa dieser oder jener Tabubruch, sondern die Flatterhaftigkeit. Das ewige Hin und Her. Die Gewissheit, dass nichts mehr gewiss ist.

Es kann sein, dass Trump heute mit Elon Musk bestens befreundet, morgen früh mit ihm verfeindet, aber morgen Nachmittag schon wieder mit ihm versöhnt ist. Dass er ausgesetzte Strafzölle schon wieder einsetzt, bevor alle Betroffenen mitbekommen haben, dass sie ausgesetzt waren. Ob er Wladimir Putin als Schurken oder Genie betrachtet, hängt offenbar davon ab, mit wem er zuletzt telefoniert hat. Und aktuell rätseln alle, wie Trump jetzt eigentlich zum israelischen Militärschlag gegen Iran steht. Und wenn ja, für wie lange?

War Trump in Israels Pläne eingeweiht oder nicht?

Auch am Morgen des vierten Tages nach dem Überraschungsangriff kann wohl niemand mit Gewissheit sagen, ob der US-Präsident das nun vorab gebilligt hat oder ob er nachträglich so tut, als ob er zumindest teilweise eingeweiht war. Ob er da irgendwo mitspielt oder vom Spielfeldrand reinruft. Puzzelt man alles zusammen, was er dazu bislang gesagt hat oder verlautbaren ließ, dann erhält man einen einzigen großen Widerspruch.

Nur wenige Stunden, bevor die ersten israelischen Bomben auf iranischem Boden einschlugen, sagte Trump zu Reportern im Weißen Haus, er wolle nicht, dass Israel angreife, denn das würde alle Bemühungen um einen neuen Atomwaffen-Deal mit Teheran zerstören. Nachdem Israel in der Nacht zu Freitag dann dennoch angegriffen hatte, nannte Trump den Angriff plötzlich „exzellent“.

Während sein Außenminister Marco Rubio in einem ersten offiziellen Statement der US-Regierung klipp und klar gesagt hatte, dass die Amerikaner damit nichts, aber auch gar nichts zu tun hätten, legte Trump in seiner anschließenden Stellungnahme Wert auf den Hinweis, dass ihn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sehr wohl vorab eingeweiht habe. Und dass er auch wisse, dass die israelischen Angriffe bald „noch brutaler“ werden würden. In dem Moment klang das fast nach Anfeuerungsrufen aus dem Bibi-Fanblock. Übers Wochenende schrieb Trump dann in seiner Social-Media-Parallelwelt, die USA habe „nichts zu tun“ mit den neuerlichen Attacken gegen Iran. Das wechselhafte Gemüt dieses US-Präsidenten ist oft genug beschrieben worden. Aber so deutlich, in solch einem atemlosen Rhythmus und vor allem: in solch einer heiklen Situation trat es schon länger nicht mehr zutage.

Auch als Israel und Iran am Sonntag ihre gegenseitigen Luftschläge intensivierten, blieb die Rolle der USA weiterhin unklar. Trump schrieb offenbar direkt an die Mullahs in Teheran gerichtet, sollten sie in irgendeiner Form Amerikaner angreifen, dann „wird die volle Stärke und Macht der US-Streitkräfte über euch hereinbrechen in nie gesehenen Dimensionen“. Praktisch im selben Atemzug behauptete er aber auch, es sei für ihn „leicht“, ein Abkommen zwischen Israel und Iran zu vermitteln. Dass die extrem komplexe Lage in Nahost mitunter zu widersprüchlichen Einschätzungen führen kann, ist das Eine. Aber wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika dazu praktisch im Minutentakt seine Meinung ändert, dann ist es eben auch ein Problem.

Sehr wahrscheinlich ist es außerdem Ausdruck eines tiefen Risses in den Reihen der Maga-Bewegung. Es gibt da einerseits die Gruppe der klassischen republikanischen Falken, die seit Langem auf eine rabiate Lösung im Umgang mit der iranischen Urananreicherung zum Bau von Atomwaffen drängen und die Spielräume für Deals aller Art längst als ausgereizt betrachten. Lindsay Graham, der republikanische Senator aus South Carolina, gehört zu den Anführern dieser Riege. Am Sonntag rief er Donald Trump öffentlich dazu auf, in dieser Sache „all-in“ zu gehen. Gemeint war wohl, Israel bei der Bombardierung Irans zu helfen. Offenbar unterstützen die USA immerhin schon dabei, iranische Raketen abzufangen.

Auf der anderen Seite stehen die America-First-Puristen, die es für Verrat an der Kernwählerschaft halten, wenn Trump sich in Kriege hineinziehen lässt, die Amerika angeblich nichts angehen. Für diese Leute spricht unter anderem der ehemalige Fox News-Moderator Tucker Carlson. Und der schrieb in seinem Newsletter am Freitag, was als Nächstes passiere, werde die Präsidentschaft Donald Trump definieren. Sein Vorschlag: „Lass Israel fallen (…) lass sie ihre eigenen Kriege kämpfen.“

Zwei enge Vertraute, zwei komplett gegensätzliche Meinungen. Und Trump? Scheint auf beide gleichzeitig zu hören.

In seiner Antrittsrede als 47. Präsident der USA hat er erzählt, er wolle eines Tages als großer „Friedensstifter“ in Erinnerung bleiben. Im ganzen Wahlkampf klang es ja stets so, als könne er mit einem Fingerschnippen Kriege wegzaubern. Nur: Da ist er derzeit auf einem nicht allzu guten Weg. Weder hat er wie versprochen den russischen Krieg gegen die Ukraine innerhalb von 24 Stunden beendet, noch den zwischen der Hamas und Israel. Jetzt kommt womöglich noch einer zwischen Israel und Iran mit amerikanischer Halbbeteiligung dazu. Gleichzeitig hat Trump mehr amerikanische Soldaten in die Straßen von Los Angeles und Washington beordert, als derzeit in Syrien und Irak stationiert sind. „Unsere Soldaten kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und sie gewinnen, gewinnen, gewinnen“, sagte er am Samstag bei der größten Militärparade in den USA seit Jahrzehnten, die zufälligerweise mit dem 79. Geburtstag des angeblich größten Friedenstifters aller Zeiten und Kontinente zusammenfiel.