Von Boris Herrmann, New York

An diesem Montag steht in den USA ein Jubiläum an, das mit deutlich weniger Pomp und Panzern gefeiert wird als der Doppelgeburtstag des US-Heeres und des US-Präsidenten am vergangenen Samstag. Dabei hat wohl kein anderes Ereignis die jüngere Geschichte der Vereinigten Staaten so stark geprägt wie dieses. Es war vor exakt zehn Jahren, am 16. Juni 2015, als Donald Trump die goldene Rolltreppe in seinem Trump Tower in Manhattan herabgefahren kam, um vor einem winzigen Zuschauer-Grüppchen zu verkünden, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2016 antreten werde. In diesem Augenblick wandelte sich der Immobilienmogul Trump zu einem Politiker. Die meisten nahmen das nicht ernst.