Vor einem Jahr hatte Trump verkündet, er würde die Russen „sogar dazu ermutigen zu tun, was zur Hölle sie wollen“, wenn ein Land nicht genügend Beiträge entrichtete. Damals war Wahlkampf. Inzwischen sitzt Trump wieder im Weißen Haus. Er habe es den übrigen Staaten des Bündnisses bereits vor sieben Jahren gesagt, berichtete er nun genussvoll, „und deshalb haben sie Hunderte Milliarden Dollar gezahlt“. Es müsse aber noch mehr sein.

So geht das seit seiner Rückkehr an die Macht vor bald sieben Wochen täglich, Satz für Satz nimmt Trump die Pax Americana auseinander und meint, er sei der Friedensfürst. Bei den UN haben die USA Ende Februar sogar mit Russland und Nordkorea gegen die Ukraine und europäische Verbündete gestimmt. Die Vereinigten Staaten schließen sich einem Aggressor in Europa an, ein unfassbarer Tabubruch. Dazu kam Trumps absurde Lüge, die Ukraine habe den Krieg begonnen, Selenskij sei ein Diktator.

Das Wort „Zölle“ ist Trumps neues Lieblingswort

Danach wurde der Ukrainer vor Kameras in Trumps Arbeitszimmer lächerlich gemacht und ohne Rohstoffabkommen nach Hause geschickt. Warum? Weil er aus guten Gründen darauf hinwies, dass auf Wladimir Putin kein Verlass sei und die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands Garantien brauche. Außerdem trug Selenskij keinen Anzug. Das alles werteten Trump und sein Vize J. D. Vance offenkundig als eine Art als Majestätsbeleidigung, ihr Vertrauen zum russischen Machthaber scheint jedenfalls deutlich größer zu sein.

Mit Moskau wird schon verhandelt, ohne erkennbare Forderungen an Putin. Im Gegenteil, das Cyberkommando der US Army ist angewiesen, Einsätze gegen Russland zu stoppen. Die Militärhilfe für die Ukraine wurde ausgesetzt, auch die US-Geheimdienste liefern vorläufig keine Informationen mehr. Kiew braucht diese Waffen und Informationen auf dem Schlachtfeld. Dringend. Deshalb bedauert Selenskij nun öffentlich seinen missglückten Besuch in Washington und will den Vertrag über die Ausbeutung von Bodenschätzen unterschreiben. Trump präsentierte am Dienstag im Kongress Selenskijs Brief – und lobte ausdrücklich Russlands Bereitschaft zum Frieden: Man müsse „mit beiden Seiten sprechen“.

Der US-Präsident schwärmte in seiner Rede an die Nation auch von den 25 Prozent Zöllen für Kanada und Mexiko, die er an diesem Tag erlassen hatte. Kanada und Mexiko sind Amerikas größte Handelspartner und Nachbarn in einer gemeinsamen Freihandelszone. Das Wort tariffs, Zölle, hat er zu einem seiner Lieblingswörter erklärt, nur bremst ihn inzwischen die Wirklichkeit ein. Kanada räumte Whiskey aus Kentucky aus den Regalen und tauschte kalifornische gegen italienische Tomaten aus. Kanadas Premier Justin Trudeau und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigten weitere Gegenmaßnahmen an. Amerikanische Geschäftsleute beschweren sich über Trumps Ideen, die Börsenkurse fallen – es weiß ja jeder, dass Zölle im Zweifel die Preise für Verbraucher steigen lassen. Hatte der Wahlsieger nicht versprochen, die Inflation zu bekämpfen?

Am Mittwoch also gab Trump bekannt, dass Autobauer ausgenommen sein. Am Donnerstag setzte er die Zölle für zunächst einen Monat wieder ganz aus. Aber vorbei ist der Handelskrieg nicht. Trudeau hatte die Zölle – in Übereinstimmung mit den meisten Ökonomen – als „dummen Schachzug“ bezeichnet, ein Telefonat mit Trump sei „farbenfroh“ gewesen. Wie üblich gibt Trump öffentlich anderen die Schuld. Er unterstellt Trudeau, die Zollfrage zu benützen, um wieder als Regierungschef zu kandidieren, wofür es keinen Hinweis gibt.

Mehr noch, Trump nennt Trudeau seit Wochen „Gouverneur“ und schwadroniert, Kanada werde der 51. US-Bundesstaat. Er will den Panamakanal zurückholen sowie Gaza und Grönland übernehmen. In einem Videoclip, in seinem Social-Media-Kanal Truth Social gepostet, sieht Gaza aus wie ein Beach Resort. Und Grönland, sagte er im Kapitol, bräuchten die USA für ihre eigene und die internationale Sicherheit und würden es bekommen, „so oder so“. Prahlerei? Drohung? Keiner weiß es.

Am Freitag nun drohte er auf einmal Russland mit Sanktionen und Zöllen. Er denke „ernsthaft“ über weitreichende Banken-Sanktionen, Sanktionen und Zölle gegen Russland nach, „bis ein Waffenstillstand und eine endgültige Friedensvereinbarung erreicht“ seien, schrieb Trump am Freitag auf Truth Social. Davon war vorher noch nie die Rede.

Mit seinem wirren Hin und Her und der ostentativen Verachtung für internationale Vereinbarungen demontiert Trump jedenfalls die regelbasierte Weltordnung. Seinen Satz „Frieden durch Stärke“ habe Trump im Übrigen von Ronald Reagan gestohlen, die Senatorin Elissa Slotkin, die im Fernsehen nach Trumps Rede auftrat. Reagan war der republikanische Präsident, in dessen Regierungszeit der Kalte Krieg endete. „Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass sich Reagan nach dem Spektakel, das sich vergangene Woche im Oval Office abgespielt hat, im Grab umdrehen muss“, sagte die Demokratin Slotkin ätzend. Die Szene sei nicht nur eine schlechte Folge von Reality-TV gewesen, „sie brachte Trumps gesamte Einstellung zur Welt auf den Punkt. Er glaubt daran, sich mit Diktatoren wie Wladimir Putin anzufreunden und unseren Freunden wie Kanada die Zähne zu zeigen. Für ihn ist die amerikanische Führungsrolle lediglich eine Reihe von Immobilientransaktionen.“ Sie sei dankbar, „dass in den 1980er-Jahren Reagan und nicht Trump im Amt war. Mit Trump hätten wir den Kalten Krieg verloren.“

Es gehe Trump nicht um „Frieden durch Stärke“, sagte bei CNN sein früherer Sicherheitsberater John Bolton. „Es geht darum, auf die andere Seite überzuwechseln.“ Trump mache dem Kreml ein Zugeständnis nach dem anderen. „Ich sehe das als Schwäche.“

Zuletzt herrschte Erleichterung, dass Trump vor dem Kongress nicht den Austritt aus der Nato und den Vereinten Nationen in den Raum gestellt hat. Beides hatte Elon Musk in seinem Netzwerk X für angebracht erklärt, der Multimilliardär, Trumps Sparbeauftragter, der kurzerhand USAID, die Auslandshilfe der USA, nach 60 Jahren eingestampft hat. Formell wäre ein Austritt aus der Nato ohnehin schwierig, die nötige Zweidrittelmehrheit im Senat käme kaum zusammen. Trump allerdings löst Vereinbarungen einfach immer weiter auf und höhlt damit die Allianz von innen aus.

„Washington ist zum Hofstaat Neros geworden.“

Wer den Überblick über Trumps Aktionismus zu verlieren droht, dem sei die Zusammenfassung des französischen Senators Claude Malhuret empfohlen, seine Rede im Senat in Paris macht auch in den USA die Runde, mit Untertiteln versehen. „Washington ist zum Hofstaat Neros geworden“, sagte Malhuret, „mit einem feurigen Kaiser, unterwürfigen Höflingen und einem Hofnarren auf Ketamin, der für die Säuberung des öffentlichen Dienstes zuständig ist.“ Dies sei eine Tragödie für die freie Welt, „aber vor allem eine Tragödie für die Vereinigten Staaten“, fuhr er fort. „Trumps Botschaft lautet, dass es keinen Sinn hat, sein Verbündeter zu sein, da er euch nicht verteidigen wird. Er wird euch mehr Zölle auferlegen als seinen Feinden, und er wird damit drohen, eure Territorien zu annektieren, während er die Diktaturen unterstützt, die bei euch einfallen. Der König des Deals zeigt, was es mit der Kunst des Deals auf sich hat.“ Noch nie habe jemand einen Aggressor gegen einen Verbündeten unterstützt, so der Franzose, „noch nie hat jemand die amerikanische Verfassung so mit Füßen getreten.“

Es ist das Ende der von den Vereinigten Staaten selbst einst initiierten Weltordnung, mit Werten, die auf den Freiheitsversprechen der US-Verfassung beruhen, mit internationalen Regeln, die für alle gelten, und Vereinbarungen, an die sich alle halten. Optimisten klammern sich an vermeintliche Pragmatiker wie Außenminister Marco Rubio oder an Trumps künftigen Nato-Botschafter Matthew Whitaker, der den Artikel 5 im Nato-Vertrag, die Beistandpflicht unter Verbündeten, als „eisern“ beschrieb. Kommende Woche treffen sich US-Gesandte in Saudi-Arabien mit Selenskijs Vertretern aus der Ukraine. Mit Putins Russen hatten sie sich dort längst getroffen.